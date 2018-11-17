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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Армянская церковь не выступала против предоставления автокефалии Украине (исправлено)

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      Армянская апостольская церковь поддержала позицию РПЦ относительно разделения церкви как институции
      Армянская апостольская церковь поддержала позицию РПЦ относительно разделения церкви как институции / Фото из открытых источников

      Как убеждают в Украинской православной церкви, несмотря на заявление Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II, что Армянская церковь никогда не будет приветствовать шаги, направленные на разделение церкви, он ни слова не говорил о Томосе для Украины. Также священнослужители отметили, что Армянская церковь имеет опосредованное отношение к канонам Православной церкви.

      Католикос всех армян Гарегин II заявил, что Армянская церковь не поддерживает разделения церквей и является поклонницей каноничности, передает ТАСС.

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      Армянская апостольская церковь является поклонницей каноничности. И по этому поводу никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение, расчленение церкви,
      – убеждал глава Армянской апостольской церкви.

      Ряд СМИ, в частности 24 канал, растолковали его слова, как "Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Томоса Украине".

      Основанием для таких суждений стало то, что он отвечал на вопрос, признает ли Армянская апостольская церковь Объединительный собор в Украине.

      Кроме того, произнес он их во время своего визита в Новосибирск, а сопровождал его глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии архиепископ Эзрас. Также подлили масла в огонь и взаимоотношения между УПЦ КП и РПЦ из-за предоставления Украине Томоса.

      Однако, впоследствии представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий ( в миру – Заря) опроверг эту информацию. По его словам, никаких заявлений в сторону Украины Католикос не делал, поскольку в его словах нет ни слова ни о Томосе, ни о Единой поместной церкови в Украине.

      Я уже не говорю о том, что Армянская церковь принадлежит не к числу Поместных православных церквей, а к числу Древних восточных церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов Православной Церкви, и тому подобное имеет лишь опосредованное отношение,
      – добавил Евстратий Зоря.

      Напомним, 16 ноября Польская православная церковь запретила своим священникам контактировать с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Причиной такого решения в ПАПЦ называют то, что "в прошлом было много зла".

      Также против предоставления Украине Томоса об автокефалии выступили Россия, Беларусь, Сербская и Антиохийская церкви.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Смотрите видео о создании православной церкви:

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Армении Религия Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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