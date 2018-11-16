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      Польская церковь выступила с резким запретом относительно УПЦ

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      Польская церковь выступила с запретом относительно УПЦ
      Польская церковь выступила с запретом относительно УПЦ / 24 Канал/Иллюстрация

      Польская церковь запретила своим священникам контактировать с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

      Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Польской автокефальной православной церкви.

      Читайте также: Дата Объединительного собора по автокефалии: в УПЦ КП сделали важное заявление

      Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского Патриархата и так называемой "автокефальной православной церкви",
      – говорится в документе.

      Причиной такого решения в Польской православной церкви называют то, что "в прошлом было много зла".

      По поводу "разделенного православия" в Украине Польская церковь призвала провести встречу глав поместных церквей.

      Не называя никаких имен, в ППЦ заявили, что "лица, лишенные рукоположения епископов и священников, не могут быть лидерами в установлении мира в Православной Церкви Украины".

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом. Однако епископат УПЦ МП этого дня собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода. По результатам заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории. Президент Украины Петр Порошенко после отказа во встрече от архиереев УПЦ МП все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда, только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украиные и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Смотрите видео о создании православной церкви:

       

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь УПЦ КП Новости Польши Религия
      Источник: 24 канал
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