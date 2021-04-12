Дело Екатерины Гандзюк, стрельба пьяных полицейских по 5-летнему мальчику Кириллу Тлявову. Возмущение от таких действий правоохранителей прокатилась по всей стране.
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Еще больший шквал протестов спровоцировало представление обществу подозреваемых по
делу Шеремета, которых назвал Арсен Аваков. Полиция Авакова совершает преступления против украинцев, – Шабунин
Потом была
трагедия в Кагарлыке, где женщину заманили в участок в качестве свидетеля, а потом издевались в самых ярких традициях КГБ. Аваков на все это разводит руками – якобы делает все возможное для Украины.
"
А может Аваков – ангел, потому что терпит это все? В частности, и такое отношение", – заявил глава МВД во время интервью одному из украинских телеканалов.
Справка! Фраза "Аваков – черт" впервые прозвучала
во время протестов в 2019 году. Тогда украинцы требовали от президента Владимира Зеленского не назначать министра внутренних дел в новое правительство.
По словам главы "Центра противодействия коррупции", полиция Авакова каждые 2 дня совершает преступления против украинцев.
Проводили реформу полиции именно под личным руководством самого мощного министра. Но освобожденные кадры до сих пор возобновляются через суды. Последние – тоже благосклонны к министру, как показало дело рюкзаков Авакова.
Оно прогремело осенью 2017 года. Речь идет о сделке на 5 миллионов гривен при закупке рюкзаков для Нацгвардии, которую выполнило МВД. Все внимание было приковано к сыну Авакова – Александру.
Главное о деле "рюкзаков Авакова" / Инфографика 24 канала
"Но дело закрыто, сына отмазали, отсидела какая-то "шестерка", вину на себя взял человек, который уже умер. У сына все хорошо, он живет в элитной киевской квартире, которая стоит миллион долларов", – рассказал Виталий Шабунин.
Состояние и влиятельность Авакова
Сам Арсен Аваков тоже не бедствует: квартиры, сбережения в разнообразной валюте, коллекции. В 2021 году добавились еще и авторские права на книгу о несдаче Харькова в 2014 году оккупантам.
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Именно в 2014 году Аваков вернулся, как говорится, на звездного коня. На кресле министра внутренних дел он пустил корни и получил звание "самого мощного". Дальше развивал свою власть и влияние стратегически, об этом говорит и его аполитичность во время президентских выборов.
Аваков не сыграл в колоде ни с Порошенко, ни с Тимошенко, ни с Вакарчуком, ни с Зеленским. И из-за такой равноудаленности он сохранил часть иммунитета. Умеет не переходить дорогу амбициям других политиков,
– отметил политолог Олег Саакян.
Приставка "временный" появилась возле фамилии Авакова при Зеленском, и тоже заросла мхом. Парламентское монобольшинство уже дважды повторно поддержало его кандидатуру. Несмотря на критику общественности и части парламентских фракций, под постановлением об отставке так и не собрали подписей.
"Верховной Радой, к сожалению, руководит не так парламент, как Офис Президента. Он и определяет политику и поведение "слуг народа", – считает нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук.
Эксперты отмечают, Аваков де-факто контролирует группы депутатов разных фракций. Но, несмотря на активность министра в последних месседжах, не исключают наличие в его планах создания собственной политической силы.
Аваков сейчас активно работает над чем-то большим, – Тищенко
Другой намек – премьерские амбиции Авакова. Этим можно объяснить его прозвище "министр всех дел". Глава МВД:
возвращал
Виталия Маркива из Италии, указав расходы в своей декларации; не гнушается договариваться с зарубежными партнерами, даже для других ведомств. Из последнего – французские локомотивы для Укрзализныци.
Пребывание 7 лет на посту министра внутренних дел – только шаг к чему-то большему. Сейчас он над этим активно работает, и поэтому мы видим, как он участвует в различных активных вопросах, которые не касаются его Министерства,
– объяснил политтехнолог Богдан Тищенко.
По мнению экспертов, Аваков может попытаться стать министром через одно правительство. Безумный антирейтинг здесь не преграда – должность не выборная, в противовес президентской.
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По всей вероятности, именно поэтому Аваков пока лишь тихо работает на свой имидж в разных сферах. Пока на грехи самоназванного ангела упрямо закрывают глаза как на Грушевского, так и на Банковой.