Активисты в разных украинских городах устраивали масштабные акции протеста против Арсена Авакова. Министру внутренних дел вспоминали немалое количество громких преступлений.

Дело Екатерины Гандзюк, стрельба пьяных полицейских по 5-летнему мальчику Кириллу Тлявову. Возмущение от таких действий правоохранителей прокатилась по всей стране.

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Еще больший шквал протестов спровоцировало представление обществу подозреваемых по делу Шеремета, которых назвал Арсен Аваков.

Полиция Авакова совершает преступления против украинцев, – Шабунин

Потом была трагедия в Кагарлыке, где женщину заманили в участок в качестве свидетеля, а потом издевались в самых ярких традициях КГБ. Аваков на все это разводит руками – якобы делает все возможное для Украины.

"А может Аваков – ангел, потому что терпит это все? В частности, и такое отношение", – заявил глава МВД во время интервью одному из украинских телеканалов.

Справка! Фраза "Аваков – черт" впервые прозвучала во время протестов в 2019 году. Тогда украинцы требовали от президента Владимира Зеленского не назначать министра внутренних дел в новое правительство.

По словам главы "Центра противодействия коррупции", полиция Авакова каждые 2 дня совершает преступления против украинцев.

Проводили реформу полиции именно под личным руководством самого мощного министра. Но освобожденные кадры до сих пор возобновляются через суды. Последние – тоже благосклонны к министру, как показало дело рюкзаков Авакова.

Оно прогремело осенью 2017 года. Речь идет о сделке на 5 миллионов гривен при закупке рюкзаков для Нацгвардии, которую выполнило МВД. Все внимание было приковано к сыну Авакова – Александру.