Справа Катерини Гандзюк, стрілянина п'яних поліцейських по 5-річному хлопчику Кирилу Тлявову. Обурення від таких дій правоохоронців прокотилася всією країною.

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Ще більший шквал протестів спровокувало представлення суспільству підозрюваних у справі Шеремета, яких назвав Арсен Аваков.

Потім була трагедія в Кагарлику, де жінку заманили у відділок як свідка, а потім знущалися в найяскравіших традиціях КДБ. Аваков на все це розводить руками – мовляв, робить усе можливе для України.

"А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема, і таке ставлення", – заявив очільник МВС під час інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Довідка! Фраза "Аваков – чорт" вперше пролунала під час протестів у 2019 році . Тоді українці вимагали від президента Володимира Зеленського

За словами голови "Центру протидії корупції", поліція Авакова кожні 2 дні вчиняє злочини проти українців.

Проводили реформу поліції саме під особистим керівництвом найпотужнішого міністра. Але звільнені кадри досі поновлюються через суди. Останні – теж прихильні до міністра, як показала справа рюкзаків Авакова.

Вона прогриміла восени 2017 року. Мовиться про оборудку на 5 мільйонів гривень при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, яке виконало МВС. Уся увага була прикута до сина Авакова – Олександра.



Головне про справу "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу

"Але справа закрита, сина відмазали, відсиділа якась "шістка", провину на себе взяла людина, яка вже померла. У сина все добре, він живе в елітній київській квартирі, що коштує мільйон доларів", – розповів Віталій Шабунін.

Статки і впливовість Арсена Авакова

Сам Арсен Аваков теж не бідує: квартири, заощадження в різноманітній валюті, колекції. У 2021 році додались ще й авторські права на книгу про нездачу Харкова у 2014 році окупантам.

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Саме у 2014 році Аваков повернувся, як-то кажуть, на зіркового коня. На кріслі міністра внутрішніх справ він пустив коріння і отримав звання "найпотужнішого". Далі розбудовував свою владу і вплив стратегічно, про це говорить і його аполітичність під час президентських виборів.

Аваков не зіграв у колоді ні з Порошенком, ні з Тимошенко, ні з Вакарчуком, ні з Зеленським. І через таку рівновіддаленість він зберіг частину імунітету. Вміє не переходити дорогу амбіціям інших політиків,

– відзначив політолог Олег Саакян.

Приставка "тимчасовий" з'явилась біля прізвища Авакова за Зеленського, і теж заросла мохом. Парламентська монобільшість вже двічі повторно підтримала його кандидатуру. Попри критику громадськості і частини парламентських фракцій, під постановою про відставку так і не зібрали підписів.

"Верховною Радою, на жаль, керує не так парламент, як Офіс Президента. Він і визначає політику й поведінку "слуг народу", – вважає нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук.

Експерти зазначають, Аваков де-факто контролює групи депутатів різних фракцій. Але, зважаючи на активність міністра в останніх меседжах, не виключають наявність у його планах створення і власної політичної сили.

Аваков зараз активно працює над чимось більшим, – Тищенко

Інший натяк – прем'єрські амбіції Авакова. Цим можна пояснити його прізвисько "міністр всіх справ". Очільник МВС:

повертав Віталія Марківа з Італії, вказавши витрати у власній декларації;

не гребує домовлятись з закордонними партнерами, навіть для інших відомств. З останнього – французькі локомотиви для Укрзалізниці.

Перебування 7 років на посаді міністра внутрішніх справ – тільки крок до чогось більшого. Зараз він над цим активно працює, і тому ми бачимо, як він бере участь у різних активних питаннях, які не стосуються його Міністерства,

– пояснив політтехнолог Богдан Тищенко.

На думку експертів, Аваков може спробувати стати міністром через один уряд. Шалений антирейтинг тут не перепона – посада не виборна, на противагу президентській.

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Цілком ймовірно, саме тому Аваков поки лише тихо працює на свій імідж у різних сферах. Поки на гріхи самоназванного ангела вперто закривають очі як на Грушевського, так і на Банковій.