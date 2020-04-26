Арсенал в Балаклее взорвали не с российского беспилотника: выводы следственной комиссии

Временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее (далее – ВСК) подготовила свой первый отчет. В документе нардепы, в частности, ставят под сомнение применение беспилотников для подрыва арсенала. Зато убеждают, что хранилище боеприпасов взорвали с земли.

Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Парламентарий подчеркнул, что хранилище боеприпасов в Балаклее было самым мощным арсеналом в Восточной Европе. В конце концов Украина понесла убытки более чем на 12 миллиардов гривен.

Важно Военные знали о планировании пожаров на складах боеприпасов в Калиновке и Балаклее, – комиссия

"Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний генпрокурор и главный военный прокурор. Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает", – напомнил Арахамия.

По его словам, согласно выводам комиссии, против этой версии говорят два факта:

Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю.В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры.



В то же время, после тушения пожара на территории арсенала выявлено 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождественном характере их минирования.







Воронки, образовавшиеся в результате взрыва боеприпасов в Балклии / Фото: Фейсбук Давида Арахамия

Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиаруха о пролет безпилотника не выдерживают какой-либо проверки и противоречат здравому смыслу.

17 января ВСК приняла решение обратиться в Офис Генерального прокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также Главе СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила расхождения между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть по сути о фальсификации материалов уголовного производства. Но обращение ВСК остались без внимания и в Офисе генпрокурора, и в СБУ,

– отметил Арахамия.

Кроме того, продолжил нардеп, расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось. Поэтому комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса.

Согласно его выводам, "воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва заглубленного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия".

Арахамия делает вывод, судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограммов взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1. И таких воронок было до десяти.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. В то же время их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делали в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", – констатировал руководитель "Слуги народа".

Еще один громкий инцидент на тех складах Взрывы боеприпасов в Балаклее: главное – фото и видео

Он добавил, что до 1 мая ВСК должна предоставить полный отчет. Но, поскольку комиссия успела полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начала Калиновку, то будет настаивать на продлении еще на 6 месяцев.

27 апреля должен состояться расширенный брифинг по этому вопросу.

Наша ТСК з розслідування вибухів на складах боєприпасів підготувала свій перший звіт. Ми розпочали роботу з... Posted by David Braun on Sunday, 26 April 2020

Взрывы на военных складах в Балаклее: главное

2017 год

В ночь на 23 марта 2017 года в Харьковской области в городе Балаклея произошел пожар на крупнейшем в Украине составе с вооружением.

Пожар удалось потушить за несколько дней, а вот разминирование города продолжалось до 14 апреля.

По заключению экспертов, повреждено 265 зданий. Сумма убытков уже превысило 200 миллионов гривен.

В результате детонации боеприпасов погибла женщина, а три человека пострадали.

2018 год

В начале мая 2018 года здесь вблизи военной части А 1352 вспыхнул пожар и были слышны взрывы.

По данным военных, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров.

Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы почти прекратились.



Крупнейшие взрывы на складах боеприпасов в Украине / Инфографика 24 канала