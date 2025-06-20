Их подозревают в краже товаров из супермаркета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и Днепропетровскую областную прокуратуру.

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Что известно о деле Бессонова

В Днепре правоохранители задержали отца и сына, которые в течение нескольких дней украли товаров на несколько тысяч гривен.

В пятницу, 20 июня, центральный районный суд Днепра избрал меру пресечения для одного из подозреваемых. Им оказался 18-летний Арсений Бессонов.

Как передают корреспонденты, прокурор Елена Зинченко просила суд оставить подозреваемого под стражей на 60 суток, но с залогом почти 2 миллиона гривен.

Бессонов признал вину и компенсировал стоимость украденного. Именно поэтому его адвокат просил для него домашний арест или личное обязательство.

По данным СМИ, младший фигурант дела объяснил, что совершил кражу из-за больших очередей на кассе. Однако его отец имеет другую версию: они сделали это из-за экономии денег для компенсации семье погибшей в ДТП.

Один из подозреваемых рассказал, почему украл товары: смотрите видео

Известно, что среди украденного были такие продукты: ветчина, хамон, сыры, 2 торты, десяток шоколадок, масло, энергетики и манго. В общем задержанные вынесли товаров на сумму 5 699 гривен.

Арсению Бессонову грозит пребывание под стражей 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен. Для его отца еще избирают меру пресечения.

Напомним, один из подозреваемых Арсений Бессонов в декабре 2024 года совершил смертельное ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка.