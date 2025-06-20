Їх підозрюють у крадіжці товарів із супермаркету. Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Дивіться також Вчинили крадіжку, а перед цим – смертельну ДТП: у Дніпрі затримали вже судимого хлопця з батьком

Що відомо про справу Бессонова

У Дніпрі правоохоронці затримали батька та сина, які протягом кількох днів вкрали товарів на кілька тисяч гривень.

У п'ятницю, 20 червня, центральний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід для одного із підозрюваних. Ним виявився 18-річний Арсеній Бессонов.

Як передають кореспонденти, прокурорка Олена Зінченко просила суд залишити підозрюваного під вартою на 60 діб, але з заставою майже 2 мільйони гривень.

Бессонов визнав провину та компенсував вартість вкраденого. Саме тому його адвокат просив для нього домашній арешт або особисте зобов'язання.

За даними ЗМІ, молодший фігурант справи пояснив, що скоїв крадіжку через великі черги на касі. Проте його батько має іншу версію: вони зробили це через економію грошей для компенсації сім'ї загиблої у ДТП.

Один з підозрюваних розповів, чому вкрав товари: дивіться відео

Відомо, що серед вкраденого були такі продукти: шинка, хамон, сири, 2 торти, десяток шоколадок, масло, енергетики та манго. Загалом затримані винесли товарів на суму 5 699 гривень.

Арсеній Бессонову загрожує перебування під вартою 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень. Для його батька ще обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, один із підозрюваних Арсеній Бессонов у грудні 2024 року скоїв смертельну ДТП, у якій загинула 10-річна дівчинка.