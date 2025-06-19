Збитки магазину склали майже 10 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Дніпропетровській області.

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Спіймали крадія, причетного до смертельної ДТП

Наприкінці травня в одному із супермаркетів Шевченківського району Дніпра батько з сином протягом двох днів обирали товари, але щоразу виходили, не заплативши.

Поліція встановила особи зловмисників за допомогою камер відеоспостереження. З'ясувалося, що крадіжки скоїли 55-річний чоловік і його 18-річний син. Обидва вже мають кримінальне минуле.

Молодший із підозрюваних раніше був учасником ДТП, у якій загинула 10-річна дитина. Хлопець вже мав судимість до цього випадку.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, проте, за даними ЗМІ, йдеться про Арсенія Бессонова.

Наразі обом повідомлено про підозру за статтею крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану ККУ.

Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Досудове розслідування триває.

Що відомо про ДТП

Трагічна аварія в Дніпрі сталася 1 грудня 2024 року. Автомобіль BMW зіткнувся з автомобілем Ford, що розвертався біля зупинки. Внаслідок ДТП загинула дитина. Це була єдина донька у сім'ї, батьки чекали на неї 15 років.

Родина була обурена перебігом слідства, заявляє про суперечності у справі й підозрює спроби приховати справжнього винуватця ДТП.