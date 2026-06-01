"Даже враги говорили, что он – лучший": невероятная история бойца ГУР "Камаза", который погиб спасая побратима

Боец спецподразделения ГУР "Артан", старший лейтенант Владимир Яворский с позывным "Камаз", погиб 30 мая 2024 года. В последний момент он закрыл собой от мины тяжело раненного товарища, который не мог двигаться. Обломок залетел ему прямо под шлем и смертельно поразил. Побратимы уверены: он не боялся.

"Камаз" за время службы спас не одного товарища. Он участвовал в самых сложных боях, охотился на врага на море и на оккупированных территориях. В операциях проявлял себя как настоящий лидер, и даже враги называли его "лучшим".

О секретных операциях, курьезной ситуации, когда конь едва не сорвал боевой выход и каким человеком вообще был легендарный "Камаз" – читайте в материале 24 Канала.

О секретных операциях и спасении побратимов

Прозвище "Камаз" закрепилось за Владимиром еще с юности, когда играл в регби, а впоследствии стало и его позывным. Более 180 сантиметров роста и более 100 килограммов веса – побратимы называли его "машиной". Он был напористым и шел напролом. При этом Владимира со своими параметрами отличало совсем другое – смех.

"У него был такой живой смех. Иногда на операциях его просили: "Камаз", тише, потому что этот анекдот слушаем не только мы, а еще и наш противник", – рассказал военнослужащий спецподразделения ГУР МОУ "Артан", "Мира".

С первых дней полномасштабной войны Владимир вместе со школьным другом "Лютым" присоединился к теробороне Василькова, что в Киевской области. Спали по два-четыре часа и патрулировали местность. А в 2022 году вместе прошли отбор в спецподразделение ГУР "Артан".

Первая совместная операция прошла на временно оккупированной территории – бои за Энергодар. Операция длилась несколько месяцев – это была высадка на лодках. И "Камаз", и "Лютый" почти каждый раз были на выездах.

Далее – оборона Бахмута в Донецкой области, где "Камаз" лично спас двух собратьев, когда сам был ранен. Одного из них просто-таки закрыл собой, чтобы спасти. Собратья знали: когда рядом работает "Камаз" – тыл надежно защищен.

"По ним отработал танк. "Камаз" сказал, что видел, как снаряд вылетает из дула, но такого быть не может. Там слишком быстрый снаряд. Возможно, какую-то вспышку увидел и подумал, что это – снаряд. Он оттолкнул "Джуру" от стены, прыгнул на него сверху и закрыл собой от обломков", – вспомнил "Лютый".

После этого у него по всей задней части ног обнаружили 170 осколков. Часть из них достали, а некоторые остались внутри. Но несмотря на ранения даже эту историю "Камаз" вспоминал с улыбкой.

О курьезной ситуации, где конь почти откусил руку перед заданием

Именно смех стал "фишкой" Владимира. Побратимы вспоминают, что у него почти никогда не было плохого настроения. А если какие-то моменты и случались, то через 5 минут он снова становился веселым.

"Он сам был позитивный и вокруг себя мог создать такую атмосферу, что вокруг обстрелы УАБами, артиллерийские обстрелы, FPV – а мы смеемся. Нам вообще никогда не было грустно с ним. Просто человек-позитив", – поделился боец "Артана", "Мира".

Курьезные ситуации сопровождали Владимира еще со школы, но, к счастью, операции всегда проходили отлично – почти за каждую операцию "Камаз" был награжден. Однако перед одной из них военного укусил конь.

Как рассказывал сам Владимир: он хотел подружиться с тем конем. Но началась стрельба, и конь ухватил его за руку и начал грызть.

"Камаз" – спортсмен, занимался регби. Здоровый парень. Он берет его шею ногами в замок и душит. Они с конем падают. Не буду говорить, какие глаза были у коня. Он упал, задыхался. "Камаз" хотел его добить, но стало жалко. Так он ему три пальца откусил,

– рассказал командир "Артана", "Титан".



Владимир с гипсом после того, как конь едва не откусил ему руку / Фото предоставлено 24 Каналу

О тренировках в гипсе на море

После этого рука у Владимира почти не функционировала, особенно те три пальца, потому что конь раздробил ему кости. Поэтому "Камаз" не вышел на ту операцию из-за сложной травмы, но даже она не остановила бойца от подготовки к следующим морским выходам.

Владимир с гипсом на правой руке плавал весь день, готовясь к морской операции. Он не мог сидеть на берегу и только следить, как другие плавают, поэтому делал все наравне с товарищами. Даже когда они плавали в броне и берцах – максимально приближенных условиях к реальному выходу.

И он таки поехал на следующую операцию. Вместе ребята вернули Украине контроль над газодобывающими платформами в Черном море, так называемыми "вышками Бойко".

"Ужас, что делали, честно говоря. В кино такого не снимают, что происходило тогда на море. "Сушки" (самолеты Су, – 24 Канал) постоянно, преследование катеров. Мы группой захвата на катере. Постоянно мокрые, постоянно не выспавшиеся", – рассказал "Лютый".



"Камаз" участвовал почти во всех боевых выходах / Фото предоставлено 24 Каналу

Каким человеком был легендарный "Камаз"?

Родители Владимира даже не догадывались о большинстве операций. Сын всегда говорил, что все хорошо, чтобы мама не волновалась, он никогда и не показывал, что что-то не так.

Мама Владимира Леся рассказала, что он с самого детства был веселым и активным, а еще – креативным и быстро принимал решения. А вот любовь к спорту прививал уже отец. Сначала Владимир занимался каратэ, а потом пошел на регби, где и стал "Камазом".

Регби для него стало больше, чем просто спорт. Для него оно стало местом, где учили быть командой – стоять насмерть друг за друга. Кстати, именно Владимира выбирали для самых сложных задач – убирать самых активных игроков другого клуба.

У него это получалось очень хорошо, потому что он имел колоссальную самоотдачу. Иногда доходило до того, что тренер намеренно менял его раньше, то есть снимал с поля, потому что он мог там уже всех перебить и просто чтобы его можно было сохранить,

– вспомнил капитан команды "Антарес" Владимир Комков.

Мама Владимира рассказала, что сын всегда стремился учиться новому, и так полюбил готовить. Однажды он наготовил пирожков для ребят из команды регби. И многие не верили, что это действительно он приготовил. А еще любил сов, однако родители разрешили завести только попугая.

"Камаз" с самого детства мечтал стать военным, потому что и отец, и дядя служили. И таки поступил в военный лицей. Мама, Леся Яворская, говорит, что лицей привил сыну пунктуальность, ответственность и порядок.

И хотя дальше военное дело не продолжил, потому что не получилось поступить в военный вуз из-за "гиперактивности", однако долг защитить страну выполнил.

Кроме спорта, любил розовых единорогов и читать фэнтези, а потом еще и рассказывать побратимам прочитанное. Даже свой бусик, который купили родители совместно с его регбийным клубом, тоже хотел покрасить в розовый.



Владимира отличал его смех / Фото предоставлено 24 Каналу

Но больше всего "Камаза" помнят и уважают именно за его поступки и преданность. Он был очень коммуникабельным, очень вежливым, заботливым. "Лютый" рассказал: "Камаз" жил, помогая людям. Был светлым и искренним человеком, который мог помогать людям, ничего не требуя взамен.

"О нем даже враги отзывались, что он – лучший человек в мире. Действительно, все друзья и знакомые любили его, уважали. И для нас он был не просто командиром – он был боевым побратимом и настоящим другом", – отметил боец "Артана", "Мира".

Даже оккупант, которого он взял в плен, запомнил его. И даже в своей последней операции "Камаз" рискнул жизнью, чтобы спасти побратима.

О последней операции, в которой погиб, спасая побратима

Тогда с 28 мая в течение двух суток группа под его командованием отразила шесть попыток штурма. 30 мая, пройдя 1,5 километра пешком, он занял позицию для поражения оккупантов. Бойцы ликвидировали российскую пехоту и остановили прорыв линии обороны. Но "Камаз" пошел спасать собрата с тяжелым ранением, а в этот момент получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

"Я не мог двигаться и лежал в траве, когда пришел "Камаз" вместе со своей группой. Он начал меня поднимать, и позади него прилетела мина противника. И получается так, что он закрыл меня собой от осколков мины, но сам погиб", – поделился военный, которого спас Владимир.

Обломок залетел ему под защитный шлем и смертельно поразил. Но "Лютый" уверен: "Камаз" не боялся этого вообще, и если бы было надо – он бы еще сто раз пошел и спас бы побратимов.

За этот поступок и преданную службу Владимир Яворский посмертно получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Сам "Камаз" мечтал после войны о семье и тренировать детей, но так и не успел. В его честь регбийный клуб "Антарес", где он тренировался, проводит турниры памяти. А в парке Соломенского района побратимы вместе с друзьями высадили дерево, чтобы молодежь знала тех, кто их защищает.