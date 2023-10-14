"До этого момента я искал тебя всю жизнь": спикер СБУ женился на ведущей 24 Канала

Артем Дехтяренко – спикер СБУ – и Анастасия Норицина – ведущая 24 Канала – поженились. Радостное событие произошло 14 октября.

Артем показал первые фото со свадьбы. Кроме того, он посвятил Анастасии трогательные слова.

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До этого момента я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой всю оставшуюся жизнь. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны, и в день нашей Победы,

– написал Артем.



Украинцы поздравляют молодоженов / Фото Артема Дехтяренко

Влюбленные расписались в Министерстве юстиции Украины. На торжестве присутствовал министр юстиции Денис Малюська. Артем надел военную форму. Тем временем Анастасия для празднования выбрала платье-вышиванку.

Интересно, что свадьба прошла в День рождения Анастасии. Украинцы оставили много теплых пожеланий молодоженам. Им желают согласия, долгих лет вместе, счастья и Победы!

Что известно об Анастасии Норициной

Редакция 24 Канала поздравляет молодоженов!

Анастасия Норицина – ведущая эфиров 24 Канала и авторка проекта "Лицемеры". Автор рубрики "Осторожно! ЗОМБОЯЩИК". В ней Анастасия анализирует основные положения российской пропаганды. С первого дня полномасштабного вторжения ведущая активно борется с информационной пропагандой страны-террориста.

Программа "Осторожно! ЗОМБОЯЩИК" сразу завоевала расположение украинских зрителей. Очень важно разрушать пирамиду лжи, которую годами благодаря миллиардам долларов возводила российская пропаганда.

Что известно об Артеме Дехтяренко

Артем Дехтяренко – спикер СБУ. Ранее он занимал должность представителя Минздрава. Свою карьеру Дехтяренко начал в сфере журналистики. Он работал в изданиях "Коммерсант-Украина" и "Апостроф". Впоследствии он работал в пресс-службе Секретариата Кабмина. Также развивал карьеру в офисе Владимира Гройсмана. Там Дехтяренко прошел путь от референта до заместителя заведующего отделом взаимодействия в сфере публичных коммуникаций СКМУ.

Впоследствии Дехтяренко работал в правительстве Дениса Шмыгаля. В частности, в Минздраве. Сначала он занимал должность советника Ильи Емца, а затем Максима Степанова.