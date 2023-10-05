В "Слуге народа" впервые отреагировали на драку с участием нардепов Дмитрука и Куницкого

В Киеве на улице Казимира Малевича 5 октября произошла потасовка, в которой приняли участие двое нардепов. Речь идет об Артеме Дмитруке и Александре Куницком. Последний принадлежит к "Слуге народа".

В сети опубликовали соответствующее видео. Юлия Палийчук – спикер франкции "Слуга народа" назвала увиденное недопустимым.

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То, что мы увидели на видео, является неприемлемым и недопустимым явлением, и мы осуждаем любые проявления насилия в обществе,

– подчеркнула Палийчук.

В настоящее время правоохранители проводят расследование. В "Слуге народа" ждут его результатов. Палийчук подчеркнула, что виновные должны получить наказание.

Что известно об инциденте

Мужчина посетовал, что около 10:00 на улице Казимира Малевича в Голосеевском районе его избили нардепы Дмитрук и Куницкий. Пострадавшему пришлось вызвать скорую. Медики предоставили ему необходимую помощь на месте инцидента. В полиции в комментарии 24 Канала подтвердили факт потасовки. В то же время фамилии не назвали. Стражи порядка проводят расследование и устанавливают все детали инцидента.

Тем временем нардеп Дмитрук заявил, что пострадавший мужчина – подставное лицо. Он якобы хотел забрать мобильный телефон, содержащий данные, снятые во время рейда в мошеннический колл-центр. В то же время, картина на видео свидетельствует о другом.