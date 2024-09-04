Журналисты "Украинской правды" в своем расследовании отметили, что правоохранители 23 августа во второй половине дня получили информацию, что Дмитрук намерен незаконно покинуть Украину. Однако определенные признаки подготовки к таким действиям со стороны нардепа заметили еще раньше.

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Что известно о подготовке к побегу Дмитруком

Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что они получили показания, указывающие на то, что Дмитрук планировал выехать за границу, еще раньше. В частности, 21 августа его жена заселилась в отеле в Кишиневе, используя банковские карты, зарегистрированные на имя мужа.

Собеседники издания отметили, что эта информация была доведена до сведения Генерального прокурора Андрея Костина, которому сообщили, что "он уже вывез свою семью".

Утром 23 августа Дмитрук остановился в отеле Fairmont в Киеве. Из-за того, что он решил не использовать сим-карту для связи, были трудности в определении его точного местонахождения. Однако правоохранители успешно идентифицировали модем, который использовал народный депутат для доступа к Интернету.

В тот же день, пытаясь предотвратить возможный побег Дмитрука, детективы Государственного бюро расследований установили за ним наблюдение, как сообщают источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, народный депутат получил заранее сообщение, что вскоре станет фигурантом уголовного расследования, что побудило его как можно быстрее покинуть страну. Источники сообщают, что депутат вызвал такси через мобильное приложение, приказав водителю остановиться у выхода из подземного паркинга отеля. При этом он оставил свой смартфон в номере отеля.

Якобы именно так депутат и выпал из поля зрения "наружки". Далее возле одного из столичных торгово-развлекательных центров Дмитрук пересаживается в Toyota Camry черного цвета и именно на этом авто покидает пределы Киева. В отличие от такси, этот водитель, как и авто, уже были не случайными,

– говорится в расследовании УП.



Авто, которое последний раз Дмитрук использовал, выезжая из Киева / Фото УП

Каким был путь нардепа дальше

Также стало известно, что автомобилем, на котором Дмитрук приехал в Одессу, управлял Владимир Крохмаль, помощник на общественных началах народного депутата Суто Мамояна, связанного с запрещенной политической партией ОПЗЖ, на общественных началах.

Мамоян заявил, что Дмитрук попросил подвезти его в Одессу, выражая беспокойство о своей безопасности и решив не пользоваться собственным автомобилем. Он также отметил, что правоохранители до сих пор не связывались с ним по расследованию ситуации с Дмитруком.

В Одесской области Дмитрук пересел во внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. По данным следствия, дальше ему бежать из страны помогали люди, которые могут быть связаны с незаконной переправкой военнообязанных за границу.



Автомобиль, в который Дмитрук пересел в Одесской области / Фото УП

В результате проведенного комплекса мероприятий установлено лицо, причастное к незаконной переправке Дмитрука А.Г. через государственную границу Украины – это гражданин Украины Улуханов Айдин Гашимович 14.12.1968 года рождения,

– отметили следователи.

Улуханов также успешно сбежал из Украины. Согласно уголовному делу против него, он незаконно пересек государственную границу 25 августа и с тех пор находится на территории так называемого Приднестровья.

Правоохранители отследили передвижения Улуханова с помощью анализа его телефонных звонков, обнаружив точный маршрут, которым 23 августа двигался его смартфон. Этот график совпадает с пересадкой Дмитрука с Toyota Camry на Mitsubishi Pajero Sport – автомобиль, который, как считают, использовался народным депутатом во время побега из Украины.

Народный депутат Украины Дмитрук выехал из Украины 23 августа примерно в 21:00 возле пункта пропуска "Павловка" в Захаровском районе Одесской области. После его отъезда украинские и молдавские правоохранители сообщили, что он, возможно, провел ночь в монастыре в Приднестровье перед тем, как прибыть в Молдову 24 августа.

Пытаясь избежать ареста за незаконное пересечение границы, Дмитрук попросил убежища. Однако уже через несколько часов он сел на самолет в Рим, где впоследствии отменил свою просьбу об убежище онлайн. После этого Дмитрук продолжил свое путешествие самолетом в Лондон, где он был снят на видео.