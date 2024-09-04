Журналісти "Української правди" у своєму розслідуванні зазначили, що правоохоронці 23 серпня у другій половині дня отримали інформацію, що Дмитрук має намір незаконно покинути Україну. Однак певні ознаки підготовки до таких дій з боку нардепа помітили ще раніше.

До теми Придбав авто спеціально для "спецоперації": у ДБР розповіли цікаві деталі втечі Дмитрука

Що відомо про підготовку до втечі Дмитруком

Джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що вони отримали свідчення, які вказують на те, що Дмитрук планував виїхати за кордон, ще раніше. Зокрема, 21 серпня його дружина заселилася в готелі в Кишиневі, використовуючи банківські картки, зареєстровані на ім'я чоловіка.

Співрозмовники видання зазначили, що ця інформація була доведена до відома Генерального прокурора Андрія Костіна, якому повідомили, що "він уже вивіз свою сім'ю".

Вранці 23 серпня Дмитрук зупинився в готелі Fairmont у Києві. Через те, що він вирішив не використовувати сім-карту для зв'язку, були труднощі у визначенні його точного місцеперебування. Однак правоохоронці успішно ідентифікували модем, який використовував народний депутат для доступу до Інтернету.

Того ж дня, намагаючись запобігти можливій втечі Дмитрука, детективи Державного бюро розслідувань встановили за ним спостереження, як повідомляють джерела в правоохоронних органах.

Як повідомляється, народний депутат отримав заздалегідь повідомлення про те, що незабаром стане фігурантом кримінального розслідування, що спонукало його якнайшвидше покинути країну. Джерела повідомляють, що депутат викликав таксі через мобільний додаток, наказавши водієві зупинитися біля виходу з підземного паркінгу готелю. При цьому він залишив свій смартфон у номері готелю.

Буцімто саме так депутат і випав з поля зору "наружки". Далі біля одного зі столичних торговельно-розважальних центрів Дмитрук пересідає в Toyota Camry чорного кольору і саме на цьому авто залишає межі Києва. На відміну від таксі, цей водій, як і авто, вже були не випадковими,

– мовиться в розслідуванні УП.



Авто, яке останній раз Дмитрук використовував, виїжджаючи з Києва / Фото УП

Яким був шлях нардепа далі

Також стало відомо, що автомобілем, на якому Дмитрук приїхав до Одеси, керував Володимир Крохмаль, помічник на громадських засадах народного депутата Суто Мамояна, пов'язаного із забороненою політичною партією ОПЗЖ, на громадських засадах.

Мамоян заявив, що Дмитрук попросив підвезти його до Одеси, висловлюючи занепокоєння про свою безпеку і вирішивши не користуватися власним автомобілем. Він також зазначив, що правоохоронці досі не зв'язувалися з ним щодо розслідування ситуації з Дмитруком.

В Одеській області Дмитрук пересів у позашляховик Mitsubishi Pajero Sport. За даними слідства, далі йому тікати з країни допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням військовозобов'язаних за кордон.



Автівка, у яку Дмитрук пересів в Одеській області / Фото УП

У результаті проведеного комплексу заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука О.Г. через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович 14.12.1968 року народження,

– зазначили слідчі.

Улуханов також успішно втік з України. Згідно з кримінальною справою проти нього, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і відтоді перебуває на території так званого Придністров'я.

Правоохоронці відстежили пересування Улуханова за допомогою аналізу його телефонних дзвінків, виявивши точний маршрут, яким 23 серпня рухався його смартфон. Цей графік збігається з пересадкою Дмитрука з Toyota Camry на Mitsubishi Pajero Sport – автомобіль, який, як вважають, використовувався народним депутатом під час втечі з України.

Народний депутат України Дмитрук виїхав з України 23 серпня приблизно о 21:00 біля пункту пропуску "Павлівка" в Захарівському районі Одеської області. Після його від'їзду українські та молдовські правоохоронці повідомили, що він, можливо, провів ніч у монастирі в Придністров'ї перед тим, як прибути до Молдови 24 серпня.

Намагаючись уникнути арешту за незаконний перетин кордону, Дмитрук попросив притулку. Проте вже через кілька годин він сів на літак до Риму, де згодом скасував своє прохання про притулок онлайн. Після цього Дмитрук продовжив свою подорож літаком до Лондона, де його було знято на відео.