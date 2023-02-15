Попал под обстрел на фронте: украинский поэт Артем Полежака получил контузию

Артем "Химера" Полежака – один из многих деятелей культуры, сегодня защищающих Украину с оружием в руках. Пойти в армию поэт решил еще в начале полномасштабного вторжения.

15 февраля позиция харьковского художника попала под обстрел вражеского танка. Однако ему удалось выжить, а впоследствии на своей фейсбук-странице сообщить поклонникам о том, что получил контузию.

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Шутит даже после обстрела

По словам поэта, снаряд оккупантов пролетел мимо его головы на расстоянии менее метра и "разобрал" его позицию на части. Он сам пришел в себя, засыпанный песком.

Если вы не знали, как выглядит контуженный Полежака, то вот… В голове гудит, не полностью слышу (что в моем возрасте, в принципе…), а главное, слегка нарушена координация и не могу долго идти,

– написал Артем Полежака.

Однако военный даже в такой ужасной ситуации в шутку жалуется, что потерял шапочку, а также отправил в последний путь калиматор, в который попал обломок. И даже хвастается: "Теперь у меня появилась новая суперспособность – выдыхать воздух через уши".

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Что известно об Артеме Полежаке

Харьковский поэт Артем "Химера" Полежака служит стрелком в 3-м батальоне 5-й Слобожанской бригады Национальной Гвардии Украины. Отметим, что 13 февраля по версии премии "Золотой лифон" его признали самым сексуальным представителем украинской культуры.

По данным премии, за его гражданскую позицию соцсети художника неоднократно банили и удаляли его страницу. А позицию свою он не скрывал – еще во время Революции Достоинства его "Репортаж", который был острой сатирой на российские информационные манипуляции, наделал много шума.

Когда началась война в 2014 году, поэт активно волонтерил и ездил с выступлениями в зону АТО, а после начала полномасштабного вторжения и сам взял в руки автомат. И с этого времени с собратьями участвовал в освобождении Балаклеи и Купянска, а между обстрелами писал стихи. Следует заметить, что ранее на его произведения пели песни Kozak System, ТНМК и Бумбокс.