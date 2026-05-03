От Техаса до Полтавы: российский хакер в США признался, что атаковал мировую энергетику, – СМИ

Российский хакер Артем Ревенский признал вину в США по делу о кибератаках на критическую инфраструктуру в разных странах. В рамках сделки со следствием ему могут смягчить приговор за участие в масштабных атаках на энергетические объекты.

Российский хакер Артем Ревенский, известен в киберпреступных кругах под псевдонимом Digit. Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о деле российского хакера, которого судят в США?

В рамках договоренности киберпреступник согласился сотрудничать со следствием в обмен на рекомендацию по смягчению приговора.

Справочно. Федеральная прокуратура в Калифорнии обвиняет Ревенского в сговоре с целью взлома защищенных компьютерных систем, мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных. Ему грозило до 27 лет лишения свободы.

По данным следствия, Ревенский был связан с пророссийской хакерской группой Sector16, которая действовала под координацией со стороны Кремля. Следователи утверждают, что группа осуществляла атаки на критическую энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру в США, Украине и ряде европейских стран, в частности в Германии, Франции и Латвии.

Среди эпизодов – доступ к нефтяным объектам в Техасе и Северной Дакоте, а также взлом энергетических систем в Европе. Отдельно отмечается, что в сентябре 2025 года хакеры получили доступ к газоперерабатывающему объекту в Полтаве, где, по данным прокуратуры, обсуждали возможность нанесения физического вреда оборудованию. Также группа планировала атаки на украинскую энергосеть, включая потенциальное отключение электроснабжения в Киеве.

Ревенского задержали 2 ноября 2025 года и экстрадировали в США. Следствие также установило, что он участвовал в финансировании кибератак через схемы с похищением личных данных и мошенническими бронированиями отелей.



Задержанный хакер Артем Ревенский / Фото Агентство. Новости

Американские правоохранители рассматривают дело как часть более широкой кампании кибератак, направленных на подрыв критической инфраструктуры западных стран и Украины.

Почему организация Sector16 может быть опасна?

Sector 16 – пророссийская активистская группа хакеров, возникшая в начале 2025 года после распада CARR. В ее состав вошли бывшие участники предыдущего объединения, а сама структура, вероятно, связана с Россией и поддерживает ее геополитические интересы.

Группа специализируется на кибератаках против критической инфраструктуры, прежде всего энергетических и нефтяных объектов. Основными целями являются промышленные системы управления (SCADA), через которые контролируются ключевые технологические процессы.

Sector 16 действует через телеграмм, где публикует доказательства взлома систем и декларирует пророссийскую позицию. Также она взаимодействует с другими подобными группировками, в частности OverFlame, и, вероятно, планирует переименование на RUSCAD. Цель ее деятельности – дестабилизация критической инфраструктуры и создание масштабных сбоев в работе энергетических систем.

Что известно о хакерских атаках на Украину?

Российские хакеры провели серию атак на украинские государственные и связанные системы. В частности, они взломали более 170 почтовых ящиков работников правоохранительных органов, среди которых САП и АРМА. Атака продолжалась с сентября 2024 до марта 2026 года, а часть данных оставалась в открытом доступе, что позволило ее обнаружить аналитикам Ctrl-Alt-Intel.

Также было атакован интернет-магазин Национального банка Украины через подрядчика – в результате supply chain-атаки похищены персональные данные пользователей, хотя финансовая информация не пострадала. Есть риск дальнейших фишинговых атак с использованием этих данных.

Еще одна атака в рамках кампании Operation GhostMail была направлена на Государственное агентство водных ресурсов Украины. За ней стоит группировка APT28, связанная с российской разведкой. Хакеры использовали уязвимость в почте Zimbra и получили доступ к учетным данным и переписки, обходя защиту и сложно обнаруживаясь через замаскированные каналы передачи данных.