Трагическую весть сообщили собратья Артема Крикуна и горсовет. У Героя остались жена и двое маленьких детей.

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Артем "Скрим" Крикун погиб

"Небесное войско пополнил еще один боец – командир 4 инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты воинской части А4765, младший сержант – Крикун Артем Николаевич", – написали в Радеховском горсовете.

Рассказали, что Артем родился 9 августа 1985 года в городе Красногоровка, Донецкой области. В 2022, во время полномасштабного вторжения вместе с семьей переехал в город Радехов.

В течение 4 лет защитник служил в полку "Азов". Был членом "Самообороны Радеховщины". Был инструктором.

Впоследствии добровольцем вступил в ряды 503 батальона морской пехоты. Проходил срочную службу в 25 десантно-штурмовой бригаде. У Артема осталась жена и двое маленьких детей.

Вечный покой души и слава защитнику, который отдал свою жизнь за независимость Украины! Чин похорон состоится 27.06.2024 года в 11:00 в городе Радехов. О возможных изменениях во времени будет дополнительно сообщено. Герои не умирают!

– подчеркнули в горсовете.

Артем "Скрим" Крикун навсегда в строю / Фото из соцсетей городского совета, собратьев

Побратим "Скрима" написал, что Артем был самым тихим, не претенциозным, талантливым воином с глубокой душой.

У меня нет сил на эмоции. Это лучший из лучших. 2014 Донецк, потом Азов... Мы с ним часто говорили о Канте и немецкой философии. Он потратил время и силы для подготовки сотен рекрутов, добровольцев и солдат. Без отца двое маленьких детей. Артем Крикун. Позывной "Скрим". Навсегда в строю. Пусть тебе, Брат, там будет хорошо. Мы здесь доработаем...

– подчеркнул Андрей Андрейкив.

Боец штурмовой роты 710-й бригады охраны Госспецтрансслужбы рассказал, что Артем всегда был на позитиве и адреналине, казался бесстрашным и даже бессмертным. Защитник прошел десятки горячих точек войны, в частности, Марьинку и Авдеевку.

Однажды мы созвонились с ним по видео в моменте, когда вражеский танк "разбирал" дом, где он находился с ребятами. Артем набрал меня и сказал: "Смотри, братуха, как нас хотят убить, а мы не умираем! Всё горит, всё в дыму...". И засмеялся… Покойся в мире, брат "Скрим". Нам будет тебя очень не хватать...

– подчеркнул побратим.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Артема "Скрима" Крикуна. Вечная память и слава Герою!