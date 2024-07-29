Украинское изобретение имитирует шаги человека, заставляя мины активироваться заблаговременно. В издании сравнили этот метод с устройством Thumper из романа "Дюна" Фрэнка Герберта, который также использовал вибрации для соблазнения гигантских песчаных червей.

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Как украинские военные обезвреживают российские мины

Украинские инженеры изобрели новое устройство для борьбы с опасным российским оружием – комплексом противопехотных мин Охота.

Комплекс российских мин Охота / Фото СБУ

Охота состоит из пяти стандартных противопехотных мин и специального сейсмического датчика, который способен обнаружить колебания почвы из-за человеческих шагов на дистанции до 90 метров. Когда цели оказываются в зоне досягаемости, ближайшая к ним мина автоматически активируется.

Для борьбы с Охотой украинские инженеры создали устройство под названием "Артемида". Оно представляет собой металлический цилиндр с шипом, который сбрасывают с беспилотника. После этого Артемида выпускает серию импульсов, что имитирующих шаги человека, заставляя Охоту заранее активировать все свои мины.

Как выглядит "Артемида" / Фото из соцсетей

Журналисты издания провели параллель между "Артемидой" и Thumper из научно-фантастического романа "Дюна" 1965 года, автором которого является Фрэнк Герберт. В книге устройство использовалось для имитации вибраций человеческих шагов, чтобы привлечь гигантских песчаных червей.