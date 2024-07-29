Український винахід імітує кроки людини, змушуючи міни активуватися завчасно. У виданні порівняли цей метод із пристроєм Thumper з роману "Дюна" Френка Герберта, який також використовував вібрації для зваблювання гігантських піщаних хробаків.

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Як українські військові знешкоджують російські міни

Українські інженери винайшли новий пристрій для боротьби з небезпечною російською зброєю – комплексом протипіхотних мін Охота.

Комплекс російських мін Охота / Фото СБУ

Охота складається з п’яти стандартних протипіхотних мін і спеціального сейсмічного датчика, який здатний виявити коливання ґрунту через людські кроки на дистанції до 90 метрів. Коли цілі опиняються в зоні досяжності, найближча до них міна автоматично активується.

Для боротьби з Охотою українські інженери створили пристрій під назвою "Артеміда". Він являє собою металевий циліндр із шипом, який скидають з безпілотника. Після цього Артеміда випускає серію імпульсів, що імітують кроки людини, змушуючи Охоту заздалегідь активувати всі свої міни.

Який вигляд має "Артеміда" / Фото з соцмереж

Журналісти видання провели паралель між "Артемідою" та Thumper з науково-фантастичного роману "Дюна" 1965 року, автором якого є Френк Герберт. У книзі пристрій використовувався для імітації вібрацій людських кроків, щоб привабити гігантських піщаних хробаків.