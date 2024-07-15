На кордоні з Білоруссю здетонували мінні загородження. Це сталося під час грози.

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Обійшлось без постраждалих

Керівниця Ковельської РВА Ольга Черен розповіла, що внаслідок детонації ніхто не травмувався.

Водночас вибухова хвиля частково пошкодила господарську споруду.

Потужна гроза 14 липня ввечері накрила також і Львів. Під час негоди у Львові вночі проти 15 липня блискавка тричі влучила в контактну мережу електротранспорту. Найвідчутніше ураження трапилось вже о 6:19 15 липня.

Саме через найвідчутніше ураження в районі проспекту Чорновола та Свободи маршрут №33 не працював, а трамваї № 6 та 7 – тимчасово курсували за зміненими маршрутами.

Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою Львівелектротранc Ольга Бачинська пояснила, що найважче в таких випадках не так відремонтувати, як визначити місце ураження. Адже інколи тестувати мережу доводиться довше, ніж усувати наслідки.