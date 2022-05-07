Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он отметил, что в разрушении этой инфраструктуры россиянами нет "ничего катастрофического" для контрнаступления украинских защитников.

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Существенно не помешает

По его словам, такой шаг оккупантов несколько сдержит наше контрнаступление, однако не помешает ему. Кроме того, он добавил, что российские захватчики отступают не только потому, что к ним приближаются ВСУ, но прежде всего потому, что наши защитники ведут артиллерийское наступление.

Даже то, что где-то оккупанты так (уничтожением инфраструктуры – 24 канал) сдерживают наступление наших сухопутных войск, то артиллерия все равно будет уничтожать их беспощадно и заставлять убегать,

– подчеркнул советник.

Андрусив объяснил, что благодаря новому высокоточному вооружению украинские военные наносят российским оккупантам безумные потери. Уже после этого подходят наши войска и берут захватчиков в плен или россияне просто убегают.

Готовятся к обороне захваченных территорий

Кроме того, по словам советника, реки, на которых российские военные подорвали мосты, не большие, поэтому это не помешает проведению контратак. Однако это опять же показывает, что оккупанты готовятся к обороне тех территорий, которые они уже оккупировали.

Оккупанты подорвали 3 моста в Харьковской области

Сегодня, 7 мая, в Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские оккупанты на Харьковщине подорвали сразу 3 автомобильных моста. По информации, они расположены в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки.

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Благодаря такому "маневру" российские захватчики хотели выиграть себе немного времени. То есть замедлить контратаку наших войск.

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Ситуация в Харьковской области: последнее

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики не прекращают бить из артиллерии по населенным пунктам вблизи Харькова. В то же время в районе Изюма российские оккупанты проводят воздушную разведку с применением беспилотников.

Кроме того, сегодня, 7 мая, российские оккупанты обстреляли село Коробочкино Чугуевского района в Харьковской области. В результате попадания снаряда в частный дом погибла 28-летняя девушка.

Также сегодня, 7 мая, стало известно, что в Харьковской области украинские защитники разгромили колонну танков оккупантов. В то же время уцелевшую технику забрали как трофей.

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