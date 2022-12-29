Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, у россиян действительно начинаются проблемы с боеприпасами, о чем они уже даже публично говорят в телеграм-каналах.

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Были данные, что для того, чтобы дальше вести такую войну, оккупантам нужно около 8 миллионов снарядов в 2023 году. А вся российская промышленность может произвести около 1,5 миллионов. Потому дефицит точно образуется.

Сейчас есть информация о том, что исчерпываются арсеналы не только за Уралом, но и на Дальнем Востоке. Дефицит абсолютно предсказуем. Потому что россияне не готовились к затяжному конфликту. Это последствия от неготовности,

– отметил Попович.

Что дальше будет происходить на фронте

Военный обозреватель напомнил о недавнем интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова, который подчеркнул, что россияне сейчас находятся в определенном "тупике" на фронте. Они фактически подвисли.

По мнению Поповича, в ближайшее время оккупанты не изменят тактики на фронте.

Особых перемен от россиян не будет. Артиллерийские обстрелы, атаки живыми волнами, ни к чему не приводящие и не больше. Еще может быть общая мобилизация в следующем году, что может усилить давление по всем направлениям,

– считает Попович.

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У России проблемы с артиллерийскими боеприпасами