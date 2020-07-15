Артиллерия ВМС отработала противодействие враждебному десанту днем и ночью: фото
Военные Отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских сил ВСУ провели учения в дневное и ночное время. Во время них отработали ряд задач по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражения воздушного десанта в тылу своих войск.
Приобретенный опыт обобщат и используют для подготовки других частей и подразделений артиллерии, заявил заместитель командующего морской пехоты – начальник артиллерии ВМС полковник Александр Сук, сообщили в фейсбуке ВМС.
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Что было целью учений
- проверка слаженности действий подразделений, входящих в состав отдельной артиллерийской бригады;
- готовность к выполнению задач по назначению;
- проверка умений командиров всех уровней, повышение их практических навыков.
Артиллеристы отработали во время учений нормативы и усовершенствовали навыки ведения боевых действий в условиях обороны, выполнили задачи по огневому поражению противника,
– говорится в сообщении.
Как проводились учения
- перед выполнением огневых задач определили места сосредоточения условного противника;
- провели радиационную, химическую и бактериологическую разведку, определили координаты целей;
- после этого осуществили огневое противодействие и уничтожили диверсионно-разведывательные группы противника.
Особенностью этих учений были боевые стрельбы в составе артиллерийской бригады ночью по морским надводным целям. В частности, с применением различных технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.
Контролировали процесс обучения представители Генерального штаба и Военно-Морских сил ВСУ.
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Артиллерия ВМС отработала противодействие враждебному десанту / Фото ВМС ВС Украины