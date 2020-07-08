В акватории Черного моря корабли, катера и суда военно-морских сил ВСУ 5 дней отрабатывали задачи на воде. В мероприятиях также приняли участие подразделения Воздушных Сил.

В течение 5 суток в акватории Черного Моря был проведен сбор-поход, сообщили в фейсбуке командование военно-морских сил ВСУ

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Кто участвовал в учениях

корабельно-катерний состав военно-морских сил ВСУ;

подразделения морской пехоты, морской авиации и тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Что отрабатывали

высадку морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве;

ведения минно-заградительных действий;

защита морских коммуникаций;

недопущение блокировки пункта базирования;

у Одесской области отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, которое терпит бедствие.

Основой проведенного сбора-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году возвели в флотилию ВМС ВСУ. Управление силами осуществляли с корабельного пункта управления.

Сообщается также, что в соответствии с распределением функций по стандартам НАТО, флотилия будет продолжать работать по "обретение способностей по вопросам подготовки корабельного состава".

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В Черном море прошли военные учения / Фото ВМС ВС Украины