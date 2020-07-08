В Черном море военные учились отражать атаки врага: фотоотчет
В акватории Черного моря корабли, катера и суда военно-морских сил ВСУ 5 дней отрабатывали задачи на воде. В мероприятиях также приняли участие подразделения Воздушных Сил.
В течение 5 суток в акватории Черного Моря был проведен сбор-поход, сообщили в фейсбуке командование военно-морских сил ВСУ
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Кто участвовал в учениях
- корабельно-катерний состав военно-морских сил ВСУ;
- подразделения морской пехоты, морской авиации и тактической авиации Воздушных сил ВСУ.
Что отрабатывали
- высадку морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве;
- ведения минно-заградительных действий;
- защита морских коммуникаций;
- недопущение блокировки пункта базирования;
- у Одесской области отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, которое терпит бедствие.
Основой проведенного сбора-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году возвели в флотилию ВМС ВСУ. Управление силами осуществляли с корабельного пункта управления.
Сообщается также, что в соответствии с распределением функций по стандартам НАТО, флотилия будет продолжать работать по "обретение способностей по вопросам подготовки корабельного состава".
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В Черном море прошли военные учения / Фото ВМС ВС Украины