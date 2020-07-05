Ответственность за минную безопасность в Черном море лежит на Военно-Морских Силах ВСУ. Именно поэтому необходимо покупать новые противоминные комплексы и корабли.

Вражеские мины могут остановить судоходство

Противоминная безопасность – один из приоритетов украинских ВМС. Об этом сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Думская".

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Минная опасность в Черном море – это колоссальная угроза. Вероятность того, что в районах вблизи Одессы, Южного, Черноморска могут появиться враждебные мины остановит все судоходство в регионе. А это 7% ВВП,

– рассказал Неижпапа.

Перспективы комплекса "Нептун"

Контр-адмирал также сообщил о перспективах противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". Неижпапа назвал "Нептун" прорывом в украинском ракетостроении. К концу следующего месяца подготовят документы о результатах испытаний. А уже потом будут принимать решение о госзаказе.

Существует направление в государственном оборонном заказе – есть такая статья, однако нет финансового ресурса. Но сам финансовый ресурс будет распределен в этом году. Этот проект поддерживает президент и Минобороны,

– отметил Неижпапа.

Крейсер "Украина" не войдет в состав ВМС

Не поможет украинским морякам крейсер "Украина": судно не будет входить в состав ВМС. В командовании считают, что корабль – старого образца, все системы вооружения – российского производства. Сейчас крейсер представляет собой лишь огромную мишень.

Этот корабль задумали, как "убийцу авианосцев", его задачей в 80-х годах было уничтожение авианосных ударных групп США. Нам нужно уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев нет,

– пояснил контр-адмирал.

Украинским ВМС нужны корветы

Украине гораздо нужнее корветы – универсальный класс, который может выполнить много задач. Болгария и Румыния активно разворачивают программы относительно корветов. А у них, отметил Неижпапа, территориальное море значительно меньше, чем в Украине.

По стоимости наш корвет будет в полтора раза дешевле, чем у партнеров. На него государство потратило уже полмиллиарда гривен. Много составных частей проекта уже разработаны и изготовлены,

– сообщил командующий ВМС.

Украинский корвет планируют спустить на воду в 2023 году.