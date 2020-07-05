Відповідальність за мінну безпеку у Чорному морі лежить на Військово-Морських Силах ЗСУ. Саме тому необхідно купувати нові протимінні комплекси та кораблі.

Ворожі міни можуть зупинити судноплавство

Протимінна безпека – є одним з пріоритетів українських ВМС. Про це повідомив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Думська".

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Мінна небезпека у Чорному морі – це колосальна загроза. Ймовірність того, що у районах поблизу Одеси, Южного, Чорноморська можуть з'явитись ворожі міни зупинить все судноплавство у регіоні. А це 7% ВВП,

– розповів Неїжпапа.

Перспективи комплексу "Нептун"

Контрадмірал також повідомив про перспективи протикорабельного ракетного комплексу "Нептун". Неїжпапа назвав "Нептун" проривом в українському ракетобудуванні. До кінця наступного місяця підготують документи щодо результатів випробувань. А вже згодом ухвалюватимуть рішення про держзамовлення.

Існує напрям у державному оборонному замовленні – є така стаття, проте немає фінансового ресурсу. Але сам фінансовий ресурс буде розподілений вже цього року. Цей проєкт підтримує президент та Міноборони,

– наголосив Неїжпапа.

Крейсер "Україна" не увійде до складу ВМС

Не допоможе українським морякам крейсер "Україна": судно не буде входити до складу ВМС. У командуванні вважають, що корабель – старого зразка, усі системи озброєння – російського виробництва. Наразі крейсер являє собою лише величезну мішень.

Цей корабель задумали, як "вбивцю авіаносців", його завданням у 80-х роках було знищення авіаносних ударних груп США. Нам потрібно знищувати російські кораблі, а у них таких авіаносців немає,

– пояснив контрадмірал.

Українським ВМС потрібні корвети

Україні значно більше потрібні корвети – універсальний клас, який може виконати багато завдань. Болгарія та Румунія активно розгортають програми щодо корветів. А у них, зазначив Неїжпапа, територіальне море значно менше, ніж в України.

По вартості наш корвет буде в півтора раза дешевшим, ніж у партнерів. На нього держава витратила уже пів мільярда гривень. Багато складових частин проєкту уже розроблені та виготовлені,

– повідомив командувач ВМС.

Український корвет планують спустити на воду у 2023 році.