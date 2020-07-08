Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В Черное море вошли корабли НАТО. В то же время американский ракетный эсминец Porter начал выходить из акватории моря.
Корабли Североатлантического альянса вошли в Черное море 7 июля, сообщает "Грузия Online".
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В море вошли
- флагман Военно-морских сил Греции – плавучая база снабжения Aliakmon;
- испанский и итальянский тральщики искатели мин Tambre и Gaeta.
Американский эсминец Porter начал переход к Средиземному морю.
Силы Черноморского флота РФ начали следить за действиями кораблей, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны России.
Напомним, с 17 июня Porter находился в Черном море для усиления взаимодействия между союзниками. Эсминец США заходил туда второй раз за 2020 год.