В Черное море вошли корабли НАТО. В то же время американский ракетный эсминец Porter начал выходить из акватории моря.

Корабли Североатлантического альянса вошли в Черное море 7 июля, сообщает "Грузия Online". Читайте также Опубликовали проект военного бюджета США на 2021: Украине дают больше, чем обещали В море вошли флагман Военно-морских сил Греции – плавучая база снабжения Aliakmon;

испанский и итальянский тральщики искатели мин Tambre и Gaeta. Американский эсминец Porter начал переход к Средиземному морю. Силы Черноморского флота РФ начали следить за действиями кораблей, сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны России. Напомним, с 17 июня Porter находился в Черном море для усиления взаимодействия между союзниками. Эсминец США заходил туда второй раз за 2020 год. Обратите внимание! 19 июня в Черное море вошел десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill. На его борту находились морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда.