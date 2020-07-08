Військові кораблі НАТО ввійшли в Чорне море
У Чорне море увійшли кораблі НАТО. Водночас американський ракетний есмінець Porter почав виходити з акваторії моря.
Кораблі Північноатлантичного альянсу увійшли в Чорне море 7 липня, повідомляє "Грузія Online".
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У море увійшли
- флагман Військово-морських сил Греції – плавуча база постачання Aliakmon;
- іспанський та італійський тральщики шукачі мін Tambre та Gaeta.
Натомість американський есмінець Porter почав перехід до Середземного моря.
Сили Чорноморського флоту РФ почали стежити за діями кораблів, повідомили в Національному центрі управління обороною Міноборони Росії.
Нагадаємо, з 17 червня Porter перебував у Чорному морі для посилення взаємодії між союзниками. Есмінець США заходив туди вдруге за 2020 рік.