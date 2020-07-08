Опублікували проєкт військового бюджету США на 2021: Україні дають більше, ніж обіцяли
У Конгресі США 7 липня оприлюднили проєкт військового бюджету на 2021 фінансовий рік (у США він почнеться з 1 жовтня). Мовиться про суму у 694,6 мільярда доларів. Передбачили у ньому й військову допомогу для України, обсяг якої навіть більший, ніж планувалося раніше.
694,6 мільярда – це більше, ніж закладали на 2020 (на 1,3 мільярда), і навіть більше, ніж просила адміністрація Трампа (на 3,7 мільярда). Відповідний документ опублікували на урядовому порталі США.
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Куди США витратять "військові" 695 мільярдів
Основні статті витрат військового бюджету США у 2021
- 162,3 мільярда – на особовий склад збройних сил і збільшення зарплат на 3%.
- 140,1 мільярда – витрати на зброю й військову техніку (зокрема, на 91 винищувач-бомбардувальник п’ятого покоління F-35 та 9 кораблів, серед яких і перший атомний підводний ракетоносець нового класу Columbia).
- 104,6 мільярда – на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки Пентагону.
Цікаво, що проєкт бюджету передбачає наявність на військовій службі у США 1 мільйона 351 тисячі 500 людей, і ще 802 тисячі військовослужбовців перебуватимуть у резерві.
Скільки грошей передбачили для України
У січні 2020 у США говорили, що військова допомога Україні 2021 року не перевищить допомогу 2020 року. У червні Пентагон підтвердив, що мовитиметься про 250 мільйонів доларів.
А от у липневому проєкті бюджету вже заклали іншу суму – 275 мільйонів доларів. У пресрелізі, опублікованому на урядовому порталі, мовиться:
- "275 мільйонів доларів для Ініціативи зі сприяння безпеці в Україні – на 25 мільйонів доларів більше, ніж вимагалося".
Військова допомога Україні від США у різні роки / Інфографіка 24 каналу