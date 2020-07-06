Інформація про нібито скорочення війська є маніпулятивною та неправдивою, – Хомчак
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак спростував інформацію про скорочення чисельності армії. Генерал-полковник назвав її маніпулятивною та неправдивою.
Фейки про скорочення армії
Інформація про начебто скорочення чисельності Збройних сил України є фейковою, заявив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, пише АрміяІnform.
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Дехто прагне постійно підживлювати інформаційний фон довкола Збройних сил негативом. Інформація про нібито скорочення війська є маніпулятивною та неправдивою,
– зазначив генерал-майор.
За його словам, наразі штатна чисельність війська значно перевищує 250 тисяч людей. Саме така кількість визначена законодавством.
Хомчак заявляє, що ця розбіжність
- не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів;
- стоїть на заваді якісного проведення заходів бойової підготовки;
- не дозволяє максимально ефективно використовувати фінансові ресурси.
"А хронічна неукомплектованість підрозділів суттєво знижує боєздатність військових частин, загалом негативно впливає на розвиток спроможностей ЗСУ", – додав Головнокомандувач ЗСУ.
Відповідно до цього, ухвалили рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України.
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Що Хомчак рекомендує критикам
Генерал-майор наголосив, що депутатам, які критикують військове керівництво за "скорочення" армії, він пропонує вносити зміни у законодавство. Зокрема, збільшити чисельність армії з 250 тисяч до 300. А також подбати про збільшення військового бюджету на утримання численнішого війська.