У Збройних Сил України не відбудеться скорочення жодної бойової частини та жодного військовослужбовця. Втім, військові збираються скоротити деякі посади в рамках оптимізації.

Про це мовиться у роз’ясненні, оприлюдненому Генеральним штабом ЗСУ.

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Протягом року вживаються заходи щодо поетапного приведення штатної чисельності військ у відповідність до визначених законодавством України показників,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, у Генштабі запевняють: не передбачається скорочення жодної бойової частини. У процесі оптимізації не планують скорочувати також жодного військовослужбовця. Йдеться лише про скорочення посад, які тривалий час утримувалися вакантними.

Які посади скоротять у ЗСУ

В основному будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил.

Однією з ключових проблем розвитку ЗСУ є невідповідність між їхньою штатною чисельністю та показниками, які не повинні перевищувати 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисяч військовослужбовців.

У Збройних Силах України утримується багато посад, які протягом 3 і більше років не були укомплектовані.

Це, як вказано у роз’ясненні, не дає можливості нормально організувати службу, якісно спланувати підготовку фахівців у навчальних закладах та навчальних центрах, забезпечити їхній кар’єрний супровід та підготовку до виконання завдань за призначенням.

Хронічна неукомплектованість не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин,

– пояснюють у Генштабі.

Там сподіваються: оптимізація у ЗСУ дасть можливість утримувати бойові підрозділи укомплектованими підготовленим особовим складом, забезпеченими озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами і здатними виконувати покладені на них завдання.