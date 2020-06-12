У Збройних силах України знання англійської буде обов’язковим для офіцерів. Це буде умовою для проходження військовиками служби.

Про це під час телефонної розмови з начальником Штабу оборони Великобританії Ніколасом Картером розповів головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає пресслужба ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше У США назвали Україну важливим партнером у стратегічному суперництві з Росією

Ми поставили амбітне завдання – з 2025 року для кожного офіцера знання англійської мови має стати обов’язковою умовою проходження служби у Збройних Силах України,

– наголосив Хомчак під час розмови.

Таким чином, на його думку, досягнення взаємосумісності з країнами-членами НАТО, нарощування бойових та оперативних спроможностей є і залишатиметься пріоритетом розвитку ЗСУ.

Картер, своєю чергою, запропонував спланувати і провести спільні навчання з підрозділами Сухопутних військ ЗСУ. Хомчак підтримав пропозицію і висловив надію на більш детальне обговорення під час особистої зустрічі.

Сторони також обговорили питання боротьби з поширенням COVID-19 серед військовослужбовців.

"У Збройних силах України нам вдалося утримати ситуацію з COVID-19 під контролем, це стосується і району проведення операції Об'єднаних сил, де не захворів коронавірусом жоден військовослужбовець", – зазначив Хомчак.

Він висловив подяку за передані британською стороною засоби індивідуального захисту для військових.