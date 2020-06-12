Знание английского станет обязательным для офицеров ВСУ: подробности
В Вооруженных силах Украины знание английского будет обязательным для офицеров. Это будет условием для прохождения военными службы.
Об этом во время телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает пресс-служба ВСУ на своей фейсбук-странице.
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Мы поставили амбициозную задачу – с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием прохождения службы в Вооруженных Силах Украины,
– отметил Хомчак во время разговора.
Таким образом, по его мнению, достижения взаимосовместимости со странами-членами НАТО, наращивание боевых и оперативных возможностей есть и будет оставаться приоритетом развития ВСУ.
Картер, в свою очередь, предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ. Хомчак поддержал предложение и выразил надежду на более детальное обсуждение при личной встрече.
Стороны также обсудили вопросы борьбы с распространением COVID-19 среди военнослужащих.
"В Вооруженных силах Украины нам удалось удержать ситуацию с COVID-19 под контролем, это касается и района проведения операции Объединенных сил, где не заболел коронавирусом ни один военнослужащий", – отметил Хомчак.
Он выразил благодарность за переданные британской стороной средства индивидуальной защиты для военных.