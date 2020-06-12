В Вооруженных силах Украины знание английского будет обязательным для офицеров. Это будет условием для прохождения военными службы.

Об этом во время телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает пресс-служба ВСУ на своей фейсбук-странице.

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Мы поставили амбициозную задачу – с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием прохождения службы в Вооруженных Силах Украины,

– отметил Хомчак во время разговора.

Таким образом, по его мнению, достижения взаимосовместимости со странами-членами НАТО, наращивание боевых и оперативных возможностей есть и будет оставаться приоритетом развития ВСУ.

Картер, в свою очередь, предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ. Хомчак поддержал предложение и выразил надежду на более детальное обсуждение при личной встрече.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с распространением COVID-19 среди военнослужащих.

"В Вооруженных силах Украины нам удалось удержать ситуацию с COVID-19 под контролем, это касается и района проведения операции Объединенных сил, где не заболел коронавирусом ни один военнослужащий", – отметил Хомчак.

Он выразил благодарность за переданные британской стороной средства индивидуальной защиты для военных.