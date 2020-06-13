В Вооруженных Силах Украины не сократят ни одной боевой части и ни одного военнослужащего. Впрочем, военные собираются сократить некоторые должности в рамках оптимизации.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном Генеральным штабом ВСУ.

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В течение года проводятся мероприятия по поэтапному приведению штатной численности войск в соответствие с определенными законодательством Украины показателями,

– говорится в сообщении.

В то же время, в Генштабе уверяют: не предвидится сокращение какой-либо боевой части. В процессе оптимизации не планируют сокращать также ни одного военнослужащего. Речь идет лишь о сокращении должностей, которые длительное время содержались вакантными.

Какие должности сократят в ВСУ

В основном будут сокращены должности в воинских частях и подразделениях, которые не привлекаются к выполнению задач в операции Объединенных сил.

Одной из ключевых проблем развития ВСУ является несоответствие между их штатной численности и показателями, которые не должны превышать 250 тысяч человек, в том числе 204 тысяч военнослужащих.

В Вооруженных Силах Украины содержится много должностей, которые в течение 3 и более лет не были укомплектованы.

Это, как указано в разъяснении, не дает возможности нормально организовать службу, качественно спланировать подготовку специалистов в учебных заведениях и учебных центрах, обеспечить их карьерное сопровождение и подготовку к выполнению задач по назначению.

Хроническая неукомплектованность не позволяет достичь необходимой слаженности подразделений, существенно снижает боеспособность воинских частей,

– объясняют в Генштабе.

Там надеются: оптимизация в ВСУ даст возможность удерживать боевые подразделения укомплектованными подготовленным личным составом, обеспеченными вооружением, военной техникой и материальными средствами и способными выполнять возложенные на них задачи.