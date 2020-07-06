Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак опроверг информацию о сокращении численности армии. Генерал-полковник назвал ее манипулятивной и неправдивой.

Фейки о сокращении армии

Информация о якобы сокращении численности Вооруженных сил Украины является фейковой, заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, пишет АрмияІnform.

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Кое-кто стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных сил негативом. Информация о якобы сокращении войска является манипулятивной и ложной,

– отметил генерал-майор.

По его словам, сейчас штатная численность войска значительно превышает 250 тысяч человек. Именно такое количество определено законодательством.

Хомчак заявляет, что это расхождение

не позволяет достичь необходимой слаженности подразделений;

препятствует качественному проведению мероприятий боевой подготовки;

не позволяет максимально эффективно использовать финансовые ресурсы.

"А хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, в целом негативно влияет на развитие способностей ВСУ", – добавил Главнокомандующий ВСУ.

Поэтому приняли решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с законодательством Украины.

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Что Хомчак рекомендует критикам

Генерал-майор подчеркнул, что депутатам, которые критикуют военное руководство за "сокращение" армии, он предлагает вносить изменения в законодательство. В частности, увеличить численность армии с 250 тысяч до 300. А также позаботиться об увеличении военного бюджета на содержание большего войска.

Важно! Ранее стало известно, что в ВСУ собираются сократить некоторые должности в рамках оптимизации. Однако Генштаб уверял, что не произойдет сокращения ни одной боевой части и ни одного военнослужащего.