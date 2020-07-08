Опубликовали проект военного бюджета США на 2021: Украине дают больше, чем обещали
В Конгрессе США 7 июля обнародовали проект военного бюджета на 2021 финансовый год (в США он начнется с 1 октября). Речь идет о сумме в 694,6 миллиарда долларов. Предусмотрели в нем и военную помощь для Украины, объем которой даже больше, чем планировалось ранее.
694,6 миллиарда – это больше, чем закладывали на 2020 (на 1,3 миллиарда), и даже больше, чем просила администрация Трампа (на 3,7 миллиарда). Соответствующий документ опубликовали на правительственном портале США.
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Основные статьи расходов военного бюджета США в 2021 году
- 162,3 миллиарда – на личный состав вооруженных сил и увеличение зарплат на 3%.
- 140,1 миллиарда – расходы на оружие и военную технику (в частности, на 91 истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 и 9 кораблей, среди которых и первый атомный подводный ракетоносец нового класса Columbia).
- 104,6 миллиарда – на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки Пентагона.
Интересно, что проект бюджета предусматривает наличие на военной службе в США 1 миллиона 351 тысячи 500 человек, и еще 802 тысячи военнослужащих будут находиться в резерве.
Сколько денег предусмотрели для Украины
В январе 2020 в США говорили, что военная помощь Украине в 2021 не превысит помощь 2020 года. В июне Пентагон подтвердил, что речь идет о 250 миллионах долларов.
А вот в июльском проект бюджета уже заложили другую сумму – 275 миллионов долларов. В пресс-релизе, опубликованном на правительственном портале, говорится:
- "275 миллионов долларов для Инициативы по содействию безопасности в Украине – на 25 миллионов долларов больше, чем требовалось".
Военная помощь Украине от США в разные годы / Инфографика 24 канала