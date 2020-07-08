У Чорному морі військові вчилися відбивати атаки ворога: фотозвіт
В акваторії Чорного моря кораблі, катери та судна військово-морських сил ЗСУ 5 днів відпрацьовували завдання на воді. У заходах також взяли участь підрозділи Повітряних Сил.
Протягом 5 діб в акваторії Чорного Моря був проведений збір-похід, повідомили у фейсбуці командування військово-морських сил ЗСУ
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Хто брав участь у навчаннях
- корабельно-катерний склад військово-морських сил ЗСУ;
- підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.
Що відпрацьовували
- висадку морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі;
- ведення мінно-загороджувальних дій;
- захист морських комунікацій;
- недопущення блокування пункту базування;
- біля Одещини відпрацювали дії по відбиттю нападу противника в морі та наданню допомоги судну, що зазнало лиха.
Основою проведеного збору-походу стали кораблі, катери та судна, які у 2020 році звели у флотилію ВМС ЗСУ. Керування силами здійснювали з корабельного пункту управління.
Повідомляється також, що відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія продовжуватиме працювати щодо "набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу".
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У Чорному морі пройшли військові навчання / Фото ВМС ЗС України