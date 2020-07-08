В акваторії Чорного моря кораблі, катери та судна військово-морських сил ЗСУ 5 днів відпрацьовували завдання на воді. У заходах також взяли участь підрозділи Повітряних Сил.

Протягом 5 діб в акваторії Чорного Моря був проведений збір-похід, повідомили у фейсбуці командування військово-морських сил ЗСУ

Читайте також Військові кораблі НАТО ввійшли в Чорне море

Хто брав участь у навчаннях

корабельно-катерний склад військово-морських сил ЗСУ;

підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Що відпрацьовували

висадку морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі;

ведення мінно-загороджувальних дій;

захист морських комунікацій;

недопущення блокування пункту базування;

біля Одещини відпрацювали дії по відбиттю нападу противника в морі та наданню допомоги судну, що зазнало лиха.

Основою проведеного збору-походу стали кораблі, катери та судна, які у 2020 році звели у флотилію ВМС ЗСУ. Керування силами здійснювали з корабельного пункту управління.

Повідомляється також, що відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія продовжуватиме працювати щодо "набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу".

Зверніть увагу Мінна небезпека у Чорному морі – колосальна загроза, – командувач ВМС Неїжпапа

У Чорному морі пройшли військові навчання / Фото ВМС ЗС України