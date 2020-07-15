Артилерія ВМС відпрацювала протидію ворожому десанту вдень і вночі: фото
Військові Окремої артилерійської бригади Військово-Морських сил ЗСУ провели навчання у денний та нічних час. Під час них відпрацювали низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя та ураження повітряного десанту в тилу своїх військ.
Набутий досвід узагальнять і використають для підготовки інших частин та підрозділів артилерії, заявив заступник командувача морської піхоти – начальник артилерії ВМС полковник Олександр Сук, повідомили у фейсбуці ВМС.
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Що було метою навчань
- перевірка злагодженості дій підрозділів, які входять до складу окремої артилерійської бригади;
- готовність до виконання завдань за призначенням;
- перевірка умінь командирів усіх рівнів, підвищення їх практичних навичок.
Артилеристи відпрацювали під час навчань нормативи й вдосконалили навички ведення бойових дій в умовах оборони, виконали завдання з вогневого ураження противника,
– йдеться у повідомленні.
Як відбувалися навчання
- перед виконанням вогневих завдань визначили місця зосередження умовного противника;
- провели радіаційну, хімічну і бактеріологічну розвідку, визначили координати цілей;
- після цього здійснили вогневу протидію і знищили диверсійно-розвідувальні групи противника.
Особливістю цих навчань були бойові стрільби у складі артбригади вночі по морських надводних цілях. Зокрема, зі застосуванням різних технічних засобів розвідки, і в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.
Контролювали процес навчання представники Генерального штабу та Військово-Морських сил ЗСУ.
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Артилерія ВМС відпрацювала протидію ворожому десанту / Фото ВМС ЗС України