Військові Окремої артилерійської бригади Військово-Морських сил ЗСУ провели навчання у денний та нічних час. Під час них відпрацювали низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя та ураження повітряного десанту в тилу своїх військ.

Набутий досвід узагальнять і використають для підготовки інших частин та підрозділів артилерії, заявив заступник командувача морської піхоти – начальник артилерії ВМС полковник Олександр Сук, повідомили у фейсбуці ВМС. Читайте також Прикордонники прилетіли на острів Зміїний: вперше за 12 років – фото, відео Що було метою навчань перевірка злагодженості дій підрозділів, які входять до складу окремої артилерійської бригади;

готовність до виконання завдань за призначенням;

перевірка умінь командирів усіх рівнів, підвищення їх практичних навичок. Артилеристи відпрацювали під час навчань нормативи й вдосконалили навички ведення бойових дій в умовах оборони, виконали завдання з вогневого ураження противника,

– йдеться у повідомленні. Як відбувалися навчання перед виконанням вогневих завдань визначили місця зосередження умовного противника;

провели радіаційну, хімічну і бактеріологічну розвідку, визначили координати цілей;

після цього здійснили вогневу протидію і знищили диверсійно-розвідувальні групи противника. Особливістю цих навчань були бойові стрільби у складі артбригади вночі по морських надводних цілях. Зокрема, зі застосуванням різних технічних засобів розвідки, і в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби. Контролювали процес навчання представники Генерального штабу та Військово-Морських сил ЗСУ. Зверніть увагу У Чорному морі військові вчилися відбивати атаки ворога: фотозвіт Артилерія ВМС відпрацювала протидію ворожому десанту / Фото ВМС ЗС України