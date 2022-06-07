Артиллерия врага работает целыми днями, – Данилов о тяжелой ситуации возле Северодонецка

Ситуация в Северодонецке, который штурмуют российские военные, с каждым днем становится все сложнее. Войска агрессора круглосуточно артиллерией накрывают украинские города и поселки.

Украинским военным не хватает артиллерии, чтобы бить в ответ

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает 24 канал. По его словам, ситуация на востоке сложна уже не первый день.

Кстати , ВСУ ударили по враждебным позициям на Северодонецком направлении: их наводили пограничники.

Говоря о Северодонецке, Алексей Данилов сказал, что там ситуация "крайне сложная". Секретарь СНБО отметил, что украинские военные "держат ситуацию, но с каждым днем это все труднее делать".

Он сообщил, что артиллерия российских кафиров работает круглосуточно и они накрывают наши населенные пункты. Как сказал Данилов, украинские силы "не могут дать такой ответ врагу, чтобы было достаточно". По его словам, можно сделать вывод, что нашим защитникам не хватает вооружения.

Ответ есть, но на сегодняшний день не такой, какой бы хотелось иметь нашим военным с точки зрения наличия соответствующих вооруженных комплектов артиллерии,

– резюмировал секретарь СНБО.

Что известно о ситуации в Северодонецке

В Генштабе ВСУ 7 июня информировали, что на Северодонецком направлении армия агрессора обстреливала подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру. Оккупанты вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что войскам агрессора отдали приказ захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут . Эти задачи оккупантам приказали выполнить до 10 июня. Для этого Россия бросила все усилия.

Заметим, что в конце мая российским захватчикам удалось прорвать оборону ВСУ в Северодонецке, после чего они вошли в город. На территории Северодонецка продолжаются уличные бои и ситуация меняется каждый день.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что темпы наступления российских кафиров на Северодонецком направлении несколько снизились. В МВД объяснили, что у россиян, вероятно, иссякают силы , или они решили перегруппировать свои войска.

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