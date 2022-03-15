Артиллерия Выговцев уничтожила 5 "Градов" надоедливых соседей
15 марта 2022 , 14:07Читати новину українською
Источник:58 ОМПБр
58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского сегодня утром решила пожелать "хорошего утра" оккупантам.
Результат такого пожелания – уничтожение 5 вражеских боевых машин "Град" и транспортно-заряжающих машин. Об этом сообщила сама 58 ОМПБр.
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Мы еще раз подчеркиваем, что курение возле боекомплекта бывает опасным для российского здоровья. В данной ситуации можете считать Выговцев Минздравом, потому что мы тоже предупреждали,
– написали бойцы.
5 марта Выговцам удалось захватить 2 ЗРК "Тор" и медицинскую МТЛБ.