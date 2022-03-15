Артиллерия Выговцев уничтожила 5 "Градов" надоедливых соседей

58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского сегодня утром решила пожелать "хорошего утра" оккупантам.

Результат такого пожелания – уничтожение 5 вражеских боевых машин "Град" и транспортно-заряжающих машин. Об этом сообщила сама 58 ОМПБр.

К теме Артиллерия королевской бригады уничтожила 3 танка и БМП россиян в Луганской области

Мы еще раз подчеркиваем, что курение возле боекомплекта бывает опасным для российского здоровья. В данной ситуации можете считать Выговцев Минздравом, потому что мы тоже предупреждали,

– написали бойцы.

5 марта Выговцам удалось захватить 2 ЗРК "Тор" и медицинскую МТЛБ.