Информация о мощностях российского оборонно-промышленного комплекса, которую рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг, нуждается в более взвешенном подходе.

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Надо конкретизировать

Эксперты из Defence Express предполагают, что Кивисельг либо оговорился во время интервью, либо редактор издания совершил ошибку, когда набирал текст.

Кроме того, они (россияне - 24 Канал) имеют большие запасы боеприпасов – сегодня они могут производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц,

– сообщил глава разведки Эстонии.

После этого заявил, журналист уточнил, идет ли речь об артиллерийских боеприпасах.

Да. Это базовая калькуляция. Такое количество они могли производить до войны. Пока они запустили практически непрерывное производство на своих заводах, поэтому могут делать даже больше,

– ответил Кивисельг.

На то, что в интервью оговорка или описка указывает информация Главного управления разведки. По данным ГУР МО, согласно планам на 2024 год, Россия хочет производить 2,1 миллиона боеприпасов в год. Аналогичные данные о возможностях страны-агрессора указывают и западные источники.

Более того, вероятно, из этого числа около 0,5 миллионов снарядов – это не новые изделия, а восстановленные из старых мобилизационных запасов. Что еще раз доказывает, что цифра в 1,5 миллиона новых снарядов в месяц совершенно нереалистичная.

Таким образом, скорее всего, Антс Кивисельг имел в виду производство 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов в России в год.

– отметили эксперты.

В Defence Express также отметили, что нужно конкретизировать формулировку "артиллерийские боеприпасы". Ведь сюда входит все от 20-мм до 152-мм и выше. К тому же, есть большая разница между производством условного 23-мм снаряда для ЗУ-23-2 и 152-мм для САУ "Мста".

Из-за такого расхождения легко манипулировать цифрами, чем часто занимаются россияне. В марте 2023 года президент вражеской страны Владимир Путин сказал, что Россия планирует производить 3 миллиона артиллерийских боеприпасов больших калибров в год.

Впрочем, такие планы подвергли критике даже российские аналитики. Ведь если удастся добиться максимального напряжения всех заводов, то это позволит производить в год всего 900 тысяч боеприпасов для артиллерии в калибре 122-мм и 152-мм. Единственная возможность достичь этого показателя – восстановить за год еще около 2,1 миллиона старых боеприпасов.

КНДР передает оружие России

Северная Корея передала России миллион артиллерийских снарядов, которые, вероятно, уже используют на войне в Украине. С августа 2023 года зафиксировано 10 поставок оружия из КНДР в Россию.

Разведчики считают, что этих снарядов хватит на два месяца обстрела. Северная Корея и Россия находятся в глобальной изоляции, и сотрудничество между Пхеньяном и Москвой усилилось. КНДР заинтересована в ней, ведь стране не хватает денег.