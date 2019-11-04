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      Артиллериста боевиков осудили на Луганщине: он стрелял по украинским воинам – фото

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Лисичанский горсуд огласил приговор подельнику оккупантов. Его приговорили к 8 годам за решеткой. Мужчина в течение пяти лет обстреливал позиции и действовал против украинских военных возле Зоринска, Перевальска, Сентяновки, Бахмутки, Желобка, Сокольников и Дебальцево.

      Пророссийского боевика задержали еще в марте в районе проведения ООС. Он – житель Днепра, к незаконным вооруженным формированиям присоединился еще в мае 2014 года. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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      Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в российском городе Белгороде.

      Пять лет злоумышленник воевал в составе так называемой "ЛНР" против украинских военных на Донбассе и принимал участие в обстрелах позиций защитников.


      Артиллериста боевиков приговорили к 8 годам тюрьмы/ Пресс-центр СБУ

      Злоумышленник дал следователям СБУ показания о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, ограблений и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины СБУ Решение суда Пророссийские боевики
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