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      Артилериста бойовиків засудили на Луганщині: він стріляв по українських воїнах – фото

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Лисичанський міськсуд оголосив вирок поплічнику окупантів. Його засудили до 8 років за гратами. Чоловік протягом п’яти років обстрілював позиції та діяв проти українських військових біля Зоринська, Перевальська, Сентянівки, Бахмутки, Жолобка, Сокольників та Дебальцева.

      Проросійського бойовика затримали ще у березні в районі проведення ООС. Він – мешканець Дніпра, до незаконних збройних формувань приєднався ще у травні 2014 року. Про це інформує пресцентр СБУ.

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      Під керівництвом російських військових інструкторів він пройшов бойову та спеціальну підготовку у тренувальному таборі для бойовиків у російському місті Бєлгороді.

      П’ять років зловмисник воював у складі так званої "ЛНР" проти українських військових на Донбасі та брав участь у обстрілах позицій оборонців.


      Артилериста бойовиків засудили до 8 років в'язниці/ пресцентр СБУ

      Зловмисник надав слідчим СБУ свідчення про численні факти тортур, вбивств, розбійних нападів, пограбувань та мародерства, вчинених учасниками незаконних збройних формувань.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Війна на Донбасі Рішення суду СБУ
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