Артилериста бойовиків засудили на Луганщині: він стріляв по українських воїнах – фото

Лисичанський міськсуд оголосив вирок поплічнику окупантів. Його засудили до 8 років за гратами. Чоловік протягом п’яти років обстрілював позиції та діяв проти українських військових біля Зоринська, Перевальська, Сентянівки, Бахмутки, Жолобка, Сокольників та Дебальцева.

Проросійського бойовика затримали ще у березні в районі проведення ООС. Він – мешканець Дніпра, до незаконних збройних формувань приєднався ще у травні 2014 року. Про це інформує пресцентр СБУ.

Читайте також: Окупанти цинічно обстріляли околиці Новотошківського: з місцевої школи евакуювали дітей

Під керівництвом російських військових інструкторів він пройшов бойову та спеціальну підготовку у тренувальному таборі для бойовиків у російському місті Бєлгороді.

П’ять років зловмисник воював у складі так званої "ЛНР" проти українських військових на Донбасі та брав участь у обстрілах позицій оборонців.



Артилериста бойовиків засудили до 8 років в'язниці/ пресцентр СБУ

Зловмисник надав слідчим СБУ свідчення про численні факти тортур, вбивств, розбійних нападів, пограбувань та мародерства, вчинених учасниками незаконних збройних формувань.