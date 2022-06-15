Сухопутные войска поделились мощным видео, на котором видно, как бойцы Вооруженных Сил Украины прицельно уничтожают боеприпасы оккупантов.
Читайте также Вражеское наступление на Славянск продолжается, россияне обстреляли Апостолово: основное за 112 день войны
За филигранный подрыв склада россиян ответственны артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Украинские артиллеристы "накрыли" склад с российскими боеприпасами на Юге Украины
Артиллеристы точными выстрелами напоминают российским оккупантам, что им не будет ни одного спокойного места на украинской земле,
– прокомментировали видео в Сухопутных войсках.
Около 33 тысяч: новые потери врага по состоянию на 15 июня
Украинские бойцы эффективно борются с пришедшими на нашу землю российскими захватчиками. Только за сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 военных вражеской армии. В целом украинские бойцы ликвидировали около 32 750 оккупантов.
Какие потери врага в технике
- танков – 1 440 (+6),
- боевых бронированных машин – 3 528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- РСЗО – 230 (+1),
- средств ПВО – 97 (+0),
- самолетов – 213 (+0),
- вертолетов – 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет – 129 (+4),
- кораблей / катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 485 (+12),
- специальной техники – 55(+1).
В Генштабе ВСУ отметили, что самые большие потери у врага – на Бахмутском, а также Северодонецком направлениях.
Именно на Бахмутском направлении благодаря действиям наших военных наступление российской армии возле Николаевки "захлебнулось" и противник был вынужден отойти. Однако россияне продолжали бить из артиллерии и авиации по населенным пунктам. Под ударом оказались Спорное, Яковлевка, Покровское, Клиновое и Новолуганское.
Что касается Северодонецкого направления, то здесь россияне активно используют реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы. Они обстреливали как сам Северодонецк, так и Лисичанск, Тошковку, Устиновку, Боровское и Метелкино.
Смотрите также: Наши бойцы мощно уничтожили российские пушки, которыми били по ВСУ, – Костенко