Сухопутні війська поділилися потужним відео, на якому видно, як бійці Збройних Сил України прицільно нищать боєприпаси окупантів.

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За філігранний підрив складу росіян відповідальні артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Українські артилеристи "накрили" склад з російськими боєприпасами на Півдні України

Артилеристи точними пострілами нагадують російським окупантам, що їм не буде жодного спокійного місця на українській землі,

– прокоментували відео в Сухопутних військах.

Майже 33 тисячі: нові втрати ворога на 15 червня

Українські бійці ефективно борються з російськими загарбниками, які прийшли на нашу землю. Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 250 військових ворожої армії. Загалом українські бійці ліквідували приблизно 32750 окупантів.

Які втрати ворога у техніці

танків – 1440 (+6),

бойових броньованих машин – 3528 (+25),

артилерійських систем – 722 (+1),

РСЗВ – 230 (+1),

засоби ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

гелікоптерів – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),

крилаті ракети – 129 (+4),

кораблі /катери – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12),

спеціальна техніка – 55 (+1).

У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільші втрати у ворога – на Бахмутському, а також Сєвєродонецькому напрямках.

Саме на Бахмутському напрямку завдяки діям наших військових наступ російської армії біля Миколіївки "захлинувся" і противник був змушений відійти. Проте росіяни продовжували гатити з артилерії та авіації по населених пунктах. Під ударом опинились Спірне, Яковлівка, Покровське, Клинове та Новолуганське.

Щодо Сєвєродонецького напрямку, то тут росіяни активно використовують реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети. Вони обстрілювали як сам Сєвєродонецьк, так і Лисичанськ, Тошківку, Устинівку, Борівське та Метьолкіне.

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