Специализированная антикоррупционная прокуратура показала, как происходило вручение обвинительного акта. Более того, известно, что дело касается недекларирование недвижимости в Испании и денег.
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Что известно о вручении обвинения Герасимову
В САП не назвали имя нардепа, однако заявили, что говорится о недекларировании недвижимости в Испании за 2020 год.
7 февраля 2023 года прокурором в уголовном производстве с участием детективов НАБУ вручен обвинительный акт подозреваемому,
– говорится в сообщении САП.
По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП направил в суд обвинительный акт по внесению заведомо ложных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год.
По данным собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах, говорится о народном депутате от "Европейской солидарности" Артуре Герасимовом.
На видео не видно лица, однако слышно, как нардеп отказывается принимать материалы досудебного расследования. На кадрах заметно, что:
- нардеп берет несколько бумажек, возможно, и сам обвинительный акт и параллельно, вероятно, говорит со своим адвокатом по телефону;
- далее заявляет, чтобы все остальное отдали адвокату;
- он говорит в трубку: "Они пытаются мне что-то совать";
- после этого говорит прокурору: "Мы придем ознакомляться. Я не собираюсь ничего брать (закрывает дверь – 24 Канал). Я не ударил. Пожалуйста, не надо мне ничего совать";
- дальше он оттолкнул папки с документами, закрыл дверь машины и уехал.
Прокурор сказала, что материалы уголовного дела также будут направлены по последнему известному месту жительства депутата, ведь он отказывается их брать.
Как нардепу вручали обвинительный акт: смотрите видео
Сам Герасимов в комментарии журналистам назвал видео САП фарсом и шоу, призванным раздуть дело.
В самой Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что говорится о незадекларированных в 2020 году почти 8 миллионов гривен. В частности, депутат не внес данные о:
- принадлежащие ему и его жене двухэтажном жилом помещение и паркоместе в Испании общей стоимостью 228 тысяч евро;
- 1657 долларов, которые были на счетах в одном из украинских банков.
САП квалифицировала действия депутата по статье умышленного внесения субъектом декларирования заведомо ложных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Согласно этой статье, если вину докажут в суде, виновным грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен, либо общественные работы на 150 – 240 часов, либо ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Кратко о вилле нардепа в Испании
- "Схемы" установили, что народный депутат от "Европейской солидарности" не задекларировал двухэтажную виллу в Испании площадью 120 квадратных метров.
- Жилье и паркоместо расположено в испанской провинции Аликанте. Эту недвижимость Артур Герасимов с супругой имеют еще с 2013 года.
- Сам нардеп ранее говорил, что якобы сообщал НАПК о неточностях в его декларации. Однако следует отметить, что он ни разу не упомянул об этом имуществе в своих декларациях с 2013 года. Именно поэтому прокуратура возбудила уголовное дело по факту лжи в декларации.