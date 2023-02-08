Специализированная антикоррупционная прокуратура показала, как происходило вручение обвинительного акта. Более того, известно, что дело касается недекларирование недвижимости в Испании и денег.

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Что известно о вручении обвинения Герасимову

В САП не назвали имя нардепа, однако заявили, что говорится о недекларировании недвижимости в Испании за 2020 год.

7 февраля 2023 года прокурором в уголовном производстве с участием детективов НАБУ вручен обвинительный акт подозреваемому,

– говорится в сообщении САП.

По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП направил в суд обвинительный акт по внесению заведомо ложных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год.

По данным собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах, говорится о народном депутате от "Европейской солидарности" Артуре Герасимовом.

На видео не видно лица, однако слышно, как нардеп отказывается принимать материалы досудебного расследования. На кадрах заметно, что:

нардеп берет несколько бумажек, возможно, и сам обвинительный акт и параллельно, вероятно, говорит со своим адвокатом по телефону;

далее заявляет, чтобы все остальное отдали адвокату;

он говорит в трубку: "Они пытаются мне что-то совать";

после этого говорит прокурору: "Мы придем ознакомляться. Я не собираюсь ничего брать (закрывает дверь – 24 Канал). Я не ударил. Пожалуйста, не надо мне ничего совать";

дальше он оттолкнул папки с документами, закрыл дверь машины и уехал.

Прокурор сказала, что материалы уголовного дела также будут направлены по последнему известному месту жительства депутата, ведь он отказывается их брать.

Как нардепу вручали обвинительный акт: смотрите видео

Сам Герасимов в комментарии журналистам назвал видео САП фарсом и шоу, призванным раздуть дело.

В самой Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что говорится о незадекларированных в 2020 году почти 8 миллионов гривен. В частности, депутат не внес данные о:

принадлежащие ему и его жене двухэтажном жилом помещение и паркоместе в Испании общей стоимостью 228 тысяч евро;

1657 долларов, которые были на счетах в одном из украинских банков.

САП квалифицировала действия депутата по статье умышленного внесения субъектом декларирования заведомо ложных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно этой статье, если вину докажут в суде, виновным грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен, либо общественные работы на 150 – 240 часов, либо ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Кратко о вилле нардепа в Испании