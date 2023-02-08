Спеціалізована антикорупційна прокуратура показала, як відбувалось вручення обвинувального акту. Ба більше, відомо, що справа стосується недекларування нерухомості в Іспанії та грошей.

До теми Не задекларував віллу в Іспанії: справу проти нардепа Герасимова скерували до суду

Що відомо про вручення обвинувачення Герасимову

У САП не назвали імені нардепа, проте заявили, що мовиться про недекларування нерухомості в Іспанії за 2020 рік.

7 лютого 2023 року прокурором у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручено обвинувальний акт підозрюваному,

– мовиться в повідомленні САП.

За матеріалами досудового розслідування НАБУ, прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт щодо внесення свідомо неправдивих відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.

За даними співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах, мовиться про народного депутата від "Європейської солідарності" Артура Герасимова.

На відео не видно обличчя, проте чутно, як нардеп відмовляється брати матеріали досудового розслідування. На кадрах помітно, що:

нардеп бере декілька папірців, можливо, й сам обвинувальний акт та паралельно, ймовірно, говорить зі своїм адвокатом телефоном;

далі заявляє, щоб все інше віддали адвокату;

він каже у трубку: "Вони намагаються мені щось сувати";

після цього каже прокурору: "Ми прийдемо ознайомлюватися. Я не збираюся нічого брати (закриває двері – 24 Канал). Я не вдарив. Будь ласка, не треба мені нічого сувати";

далі він відштовхнув теки з документами, закрив двері машини та поїхав.

Прокурорка сказала, що матеріали кримінальної справи також будуть направлені за останнім відомим місцем проживання депутата, адже він відмовляється їх брати.

Як нардепу вручали обвинувальний акт: дивіться відео

Сам Герасимов у коментарі журналістам назвав відео САП фарсом і шоу, покликаним роздути справу.

Натомість в самій Спеціалізованої антикорупційній прокуратурі пояснили, що мовиться про незадекларовані у 2020 році майже 8 мільйонів гривень. Зокрема, депутат не вніс дані про:

належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення й паркомісце в Іспанії загальною вартістю 228 тисяч євро;

1 657 доларів, які були на рахунках в одному з українських банків.

САП кваліфікувала дії депутата за статтею умисного внесення суб'єктом декларування свідомо неправдивих відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з цією статтею, якщо провину доведуть в суді, винним загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень, або громадські роботи на 150 – 240 годин, або обмеження волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Коротко про віллу нардепа в Іспанії