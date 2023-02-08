САП скерувала до суду обвинувальний акт щодо Герасимова.

До теми Нардепу від ЄС Герасимову оголосили підозру за незадекларовану віллу в Іспанії

Незадекларовано 8 мільйонів

Загальна сума незадекларованого майна Герасимова становить майже 8 мільйонів гривень. До виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про його двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в Іспанії.

Майно коштує 228 тисяч євро, також повідомляли про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в українському банку.

Важливо! САП зазначила, що 7 лютого 2023 року прокурор у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручив обвинувальний акт підозрюваному.

Що відомо про віллу Герасимова