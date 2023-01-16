Брехню виявили у декларації за 2020 рік. Де зараз перебуває Герасимов – невідомо.
До теми НАЗК закінчує перевірку декларації Герасимова через віллу в Іспанії
Герасимову повідомили про підозру
Як стало відомо, НАБУ і САП повідомили народному депутату про підозру у брехні в декларації за 2020 рік. Мовиться про незадекларовану нерухомість за кордоном та кошти на банківських рахунках.
Так, Герасимов не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте. Нерухомість депутат придбав у 2013 році за 190 тисяч євро.
Також Герасимов не задекларував понад 1,6 тисячі доларів на рахунках в українських банках.
Підозру оголосили заочно, оскільки невідомо, де нині перебуває Герасимов.
Герасимов має віллу в Іспанії / фото "Схеми"
Вілла Герасимова в Іспанії: що відомо
- Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що нардеп від "Європейської Солідарності" не задекларував двоповерхову віллу в Іспанії.
- Загальна площа вілли становить 120 квадратних метрів.
- Герасимов та його дружина володіють віллою з 2013 року. Однак нардеп жодного разу не згадав про неї у своїй декларації.
- До цього Герасимов заявляв, що буцімто повідомив НАЗК про неточності в його декларації. Втім, Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження за фактом брехні у декларації.