Ложь обнаружили в декларации за 2020 год. Где сейчас находится Герасимов – неизвестно.
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Герасимову сообщили о подозрении
Как стало известно, НАБУ и САП сообщили народному депутату о подозрении во лжи в декларации за 2020 год. Речь идет о незадекларированной недвижимости за границей и средствах на банковских счетах.
Так, Герасимов не задекларировал двухэтажное жилое помещение дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте. Недвижимость депутат приобрел в 2013 году за 190 тысяч евро.
Также Герасимов не задекларировал свыше 1,6 тысяч долларов на счетах в банках.
Подозрение объявили заочно, поскольку неизвестно, где находится Герасимов.
Герасимов имеет виллу в Испании / фото "Схемы"
Вилла Герасимова в Испании: что известно
- Ранее журналисты "Схем" выяснили, что нардеп от "Европейской Солидарности" не задекларировал двухэтажную виллу в Испании.
- Общая площадь виллы составляет 120 квадратных метров.
- Герасимов и его жена владеют виллой с 2013 года. Однако нардеп ни разу не упомянул о ней в своей декларации.
- До этого Герасимов заявлял, что якобы сообщил НАПК о неточностях в его декларации. Впрочем, Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по факту лжи в декларации.