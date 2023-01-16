Ложь обнаружили в декларации за 2020 год. Где сейчас находится Герасимов – неизвестно.

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Герасимову сообщили о подозрении

Как стало известно, НАБУ и САП сообщили народному депутату о подозрении во лжи в декларации за 2020 год. Речь идет о незадекларированной недвижимости за границей и средствах на банковских счетах.

Так, Герасимов не задекларировал двухэтажное жилое помещение дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте. Недвижимость депутат приобрел в 2013 году за 190 тысяч евро.

Также Герасимов не задекларировал свыше 1,6 тысяч долларов на счетах в банках.

Подозрение объявили заочно, поскольку неизвестно, где находится Герасимов.



Герасимов имеет виллу в Испании / фото "Схемы"

Вилла Герасимова в Испании: что известно