САП направила в суд обвинительный акт по Герасимову.
К теме Нардеп от ЕС Герасимову объявили подозрение за незадекларированную виллу в Испании
Незадекларировано 8 миллионов
Общая сумма незадекларированного имущества Герасимова составляет около 8 миллионов гривен. В исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о его двухэтажном жилом помещении и паркоместо в Испании.
Имущество стоит 228 тысяч евро, также сообщали о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, размещенных на счетах в украинском банке.
Что известно о вилле Герасимова
- Журналисты-расследователи "Схем" выяснили, что нардеп от "Европейской солидарности" не задекларировал двухэтажную виллу в Испании. Ее площадь достигла 120 квадратных метров.
- Герасимов и его жена имеют эту виллу с 2013 года. Однако нардеп ни разу не упомянул о ней в своей декларации.
- Сам нарлеп ранее сообщал, что сообщил НАПК о неточностях в его декларации. Однако прокуратура открыла уголовное производство по факту лжи в декларации.