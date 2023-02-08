САП направила в суд обвинительный акт по Герасимову.

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Незадекларировано 8 миллионов

Общая сумма незадекларированного имущества Герасимова составляет около 8 миллионов гривен. В исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о его двухэтажном жилом помещении и паркоместо в Испании.

Имущество стоит 228 тысяч евро, также сообщали о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, размещенных на счетах в украинском банке.

Важно! САП отметила, что 7 февраля 2023 года прокурор в уголовном производстве с участием детективов НАБУ вручил обвинительный акт подозреваемому.

Что известно о вилле Герасимова